I segni zodiacali più rancorosi dell’oroscopo: loro non ti perdoneranno mai

Sono proprio quesi i segni zodiacali più rancorosi di tutto l’oroscopo. A loro non sfugge nulla e non perdonano nulla.

Sono questi i segni zodiacali rancorosi e vendicativi. A loro non sfugge nulla e non hanno alcuna intenzione di perdonare i loro nemici. Il loro profilo astrale porta questi segni ad essere poco inclini alla comprensione e al perdono. A tutti capita di discutere o arrabbiarsi, ma in questo caso si ha a che fare con segni che non tornano indietro e non si fanno alcuno scrupolo. Sono incapaci di tollerare, perdonare e prendere una posizione a favore di qualcun altro.

Quali sono i segni zodiacali rancorosi

I segni che portano rancore e meditano vendetta non sono pochi. Spesso e volentieri, infatti, provano a lasciar perdere sino a quando la loro vera natura non emerge e crea loro un vuoto intorno. Alcuni di loro sono focosi e saltano subito a conclusioni, altri sono calmi e calcolano il momento perfetto per vendicarsi.

Capricorno

Al primo posto c’è il segno del Capricorno, seppur apparentemente calmo e riflessivo. In realtà non ama essere contraddetto e manipolato. Nasce con una personalità determinata e incline al comando. È un intransigente e quando si arrabbia non guarda più in faccia nessuno, nemmeno il migliore amico.

Tra le loro caratteristiche maggiori il non perdonare, non fare un passo indietro e considerare una persona come se non fosse mai esistita.

Scorpione

È il segno vendicativo per eccellenza. Lo Scorpione è passionale e non stupisce quando gira le spalle alle persone che gli hanno fatto del male. Non va mai via senza lasciare il segno, infatti potrebbero passare anche degli anni ma lui tornerà per vendicarsi e godere per l’effetto domino creato.

Chi nasce sotto il segno dello Scorpione non dimentica e non pedona, anche dopo molto tempo. Il suo comportamento è uguale per tutti, anche se il torto subito è minimo. La porta viene chiusa in faccia per sempre e la serratura viene cambiata: insomma, litigare con uno Scorpione non conviene mai.

Leone

Focosi, vendicativi, orgogliosi e sempre in prima linea. Nonostante il loro modo di fare sorridente e allegro, chi nasce sotto il segno del Leone non tollera i torti subiti. Non ha il dono dell’autocontrollo e il rancore se lo mangia per colazione.

Egocentrici e ricchi di personalità, non si muovono mai dalla loro posizione. I nativi di questo segno dopo tanto tempo possono anche perdonare, ma la ferita resterà comunque aperta per sempre.

Ariete

Segno di fuoco passionale e incline al litigio perenne. L’Ariete non perdona e non torna mai indietro. Discute per ogni cosa e quando si rende conto di aver subito un torto, la sua determinazione lo porta a chiudere tutte le porte.

A differenza degli altri segni zodiacali, può perdonare dopo molto tempo. Il segreto è lasciar passare quel momento in cui è arrabbiato e intollerante, per poi provare a chiedere scusa.