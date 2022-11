I segni zodiacali da non sfidare mai, sono i più vendicativi dell’oroscopo

Ci sono alcuni segni zodiacali dell’oroscopo che sono tra i più vendicativi di tutti. Ecco quali non bisogna mai sfidare.

L’oroscopo ha da sempre affascinato molta gente che per capire come andrà la loro giornata, spesso consulta le previsioni che vengono pubblicate dai vari astrologi a seconda del movimento dei pianeti.

Per quanto riguarda lo zodiaco, ci sono dodici segni che corrispondono a delle costellazioni e ognuno di essi è presente per un arco di tempo che va a ricoprire un mese avendo così 12 segni zodiacali come i mesi dell’anno.

Oroscopo: ecco i segni zodiacali più vendicativi

Di solito, si tende ad accumunare i nativi sotto un determinato segno zodiacale per via di alcune caratteristiche comportamentali simili e peculiarità che sono intrinseche dei nativi sotto un determinato segno.

A questo si va ad aggiungere l’ascendente, che può avere un influsso lieve sul carattere di una persona o un influsso dominante che tende a sopraffare il segno stesso e quindi a prevalere riguardo alcuni comportamenti.

Inoltre, i dodici segni zodiacali, si dividono in quattro elementi, acqua, aria, terra e fuoco e vengono accumunati a gruppi di tre per via dei alcune caratteristiche simili e altre peculiarità.

Infatti, si tende a pensare che determinati segni sono simili tra loro proprio per l’appartenenza ad un determinato elemento anziché un altro, ma spesso ci sono delle caratteristiche che non sono del tutto veritiere.

Ad esempio, per quanto riguarda i segni più vendicativi dello zodiaco, in molti dicono che al primo posto c’è lo Scorpione. In realtà questo segno non appare per nulla sul podio dei segni che rendono pan per focaccia.

Questo perché è nella natura dello Scorpione agire ferendo non solo la persona ma anche se stesso, non tendendo a capire in un primo momento dell’azione fatta e quindi a rendersene conto solo successivamente.

La classifica

Diversamente, tra i segni più vendicativi ad un passo dai primi tre troviamo il Leone, che per natura crede molto nell’amicizia ed è pronto a dare tutto se stesso per qualcuno a cui vuole molto bene.

Proprio per questo motivo, quando viene tradito, non riesce a riallacciare i rapporti ed è molto difficile che possa perdonare ed è pronto ad aspettare il momento giusto per vendicarsi sul torto subito.

Ma questo è niente in confronto a quello che potrebbe fare il Toro, al terzo posto tra i segni più vendicativi che quando subisce un torto tende a mettere i bastoni tra le ruote al suo carnefice facendolo diventare vittima escogitando una vendetta giusta e cominciando a sparlare di lui.

Al secondo posto, invece, tra i segni più rancorosi abbiamo il Capricorno, che nonostante sia molto leale, tende a non essere assolutamente incline al perdono e quando subisce un’ingiustizia chiude completamente tutte le porte, senza sentire ragioni o giustificazioni.

Ma ad aggiudicarsi il premio di segno zodiacale più vendicativo è l’Ariete che quando si trova tradito o subisce un’azione che non gli è piaciuta scatta in scenate di rabbia diventando aggressivo e polemico.

Questo segno, inoltre, non ascolta nessuna ragione, non solo da parte di colui che ha commesso il torto nei suoi confronti, ma anche da chi vuole farlo ragionare ed è molto raro che possa perdonare qualcuno.