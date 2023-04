I segni più pigri dello zodiaco, non hanno voglia di fare niente: chi c’è sul podio

Ecco quali sono i segni più pigri dello zodiaco. Proprio i nati sotto di loro non vorrebbero mai fare nulla. Ecco il podio.

Vi sveliamo tutto sui quei segni che gli astrologi sostengono tendano a farsi vincere dalla pigrizia. Se fosse per loro, starebbero tutto il giorno a letto senza far nulla.

I segni più pigri dello zodiaco

L’oroscopo rivela che esistono dei segni davvero pigri, i quali difficilmente riescono a trovare l’energia per fare qualsiasi cosa. Non ci riferiamo a delle grandi esperienze di vita, ma anche soltanto a dei piccoli gesti di vita quotidiana, come portare fuori la spazzatura o fare una passeggiata sotto casa.

Ci sono persone che, per varie ragioni, spesso sono intrappolate in una routine che non appartiene neanche loro. Ci sono segni dello zodiaco che vorrebbero realizzare progetti, incontrare persone e imparare nuove cose, ma si sentono come bloccati da qualcosa.

Spesso alla base ci sono motivi profondi, mentre a volte è soltanto pigrizia. Nonostante le dichiarazioni degli astrologi, però, dovete sapere che la ogni situazione si può ribaltare anche senza preavviso.

L’importante è essere consapevoli delle nostre sfumature caratteriali e lavorare su noi stessi, se pensiamo di averne bisogno. Se pensate di essere pigri, forse siete nati sotto questi segni dello zodiaco.

Naturalmente, ogni segno è pigro e attivo a modo suo, ma ce ne sono tre in particolare che davvero battono ogni record. Ecco quali sono quelli sul podio: si tratta di un segno di fuoco e di due di acqua.

Quali non hanno voglia di fare nulla

Al terzo posto tra i segni più pigri dello zodiaco compare sicuramente lo Scorpione. Lo Scorpione è un segno molto legato alla famiglia e alla casa. Proprio per questo, se fosse per lui, starebbe tutto il giorno in casa, anche a non far nulla. Potrebbe trascorrere il fine settimana con i videogame o guardando un film, mangiando pop corn in pantofole.

Il secondo posto è per il Cancro, un segno con tantissima voglia di vivere e di fare, che a volte si fa vincere dalla pigrizia. Si tratta di un segno che si demotiva facilmente e che si lascia abbattere dagli eventi. Proprio per questo, nonostante la sua costante voglia di essere produttivo, potrebbe farsi vincere da qualche goccia di pioggia e dal ritardo di un autobus.

Al primo posto, tra i segni più pigri dello zodiaco, c’è sicuramente l’Ariete. Questo segno, secondo l’oroscopo, raramente avrebbe voglia di uscire di casa e di lasciarsi coinvolgere dagli stimoli esterni. Si tratta di un segno che ha bisogno di input e di essere condizionato da persone positive, con tanta voglia di vivere esperienze nuove.

Naturalmente, si può trovare del buono anche nell’essere pigri. Chi lo è, di solito, è una persona che si accontenta della semplicità e che non ha grandi aspettative. Il problema sorge, però, quando si ha il desiderio di fare, ma ci si lascia vincere dalla pigrizia.