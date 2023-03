I segni più passionali dello zodiaco sono loro: chi c’è in cima alla lista

I segni più passionali dello zodiaco sembrano essere proprio loro: ecco chi è il primo della lista. Quello che devi sapere sul tuo segno e sui tempi di cui hai bisogno per mostrare la tua passionalità.

La sensualità come pure la passionalità certamente non corrispondono a qualità innate in tutti i segni appartenenti allo zodiaco. Esistono determinati segni zodiacali che dispongono di queste due doti.Vediamo quindi nello specifico quali sono quei segni dello zodiaco che mostrano maggiormente dei pregi particolari, basati su una grande passionalità e sull’essere delle persone molto sensuali.

I segni più passionali dello zodiaco

Quando si parla di zodiaco si tocca sicuramente un tema che può dividere, dal momento che non tutti ne parlano o se ne interessano. Eppure chi ama il mondo dei segni, è sempre in allerta per scoprire cosa gli accadrà e quando. Ecco perchè in tanti, spesso, sono puntuali nel leggere il proprio Oroscopo giorno per giorno. A volte si ha solo bisogno di capire cosa ci succederà in quella giornata specifica. Qui di seguito ci soffermeremo su un particolare aspetto: la passionalità dei segni.

A tal proprosito bisogna specificare che non tutti i segni zodiacali dispongono dei medesimi pregi. Per esempio è importante sapere che il mese di nascita può risultare assai influente, a livello di sensualità e passionalità in ambito sessuale.

Pertanto è stata svolta un’approfondita analisi, per capire quali sono i segni dello zodiaco in assoluto più passionali.

Durante questi studi, si è potuto appurare di quanto determinati segni zodiacali che corrispondono a quelli più romantici, siano pure fra i più ricchi di passione.

Inoltre sia il Re che le Regine della foresta non solo si mostrano pieni d’orgoglio e fieri, ma anche decisamente passionali.

Mentre quei segni che potrebbero sembrare più freddi e caratterizzati dalla timidezza, in realtà necessitano soltanto del giusto quantitativo di tempo, per mettere in rilievo un aspetto sorprendente dal punto di vista caratteriale. Volete sapere se siete voi in cima alla lista? Allora siete sicuramente nel posto giusto e al momento giusto.

Un elenco dei segni più passionali può aiutarvi a scoprire dei lati nascosti che vi riguardano, oltre a quelli del vostro partner.

Ognuno vive l’intimità in un modo differente e alcune persone hanno la necessità di poter mostrare la propria sensualità coi tempi più idonei per ciascun individuo.

L’elenco dei segni più sensuali: quello che devi sapere sul tuo segno

Detto questo andiamo dunque a scoprire quali sono i segni più passionali dello zodiaco.

Tra i primi della lista troviamo senza alcun dubbio il segno dello Scorpione, visto che durante i suoi momenti d’intimità si mostra molto passionale. Quindi si merita certamente il primo posto di quest’elenco. Si tratta di un segno molto carismatico, che mostra un’estrema sicurezza e un intenso carico di sensualità e passione. Ecco che quindi lo Scorpione, oltre l’arma dell’intuito, può sfoderare anche quella della passionalità.

Segue l’Ariete che è prima di tutto un segno molto tenace, dinamico e cerca sempre di superare pure le difficoltà più ardue.

Il suo aspetto notevolmente passionale lo contraddistingue in modo particolare, visto che il suo istinto diventa passionalità nei momenti intimi. Così da mettere in risalto un’intensa passione durante i suoi incontri. Un segno che si mostra determinato quando deve conquistare qualcuno, una determinazione che lo accosta alla stessa dote che mostra pure il Leone.

Il Leone riesce a rendere i suoi incontri intimi assolutamente travolgenti e colmi di passione. Questo segno mostra un aspetto estremamente orgoglioso, che cambia in totale sicurezza. I suoi momenti intimi diventano indimenticabili, grazie alle sue particolari caratteristiche. Inoltre si tratta di un segno ideale per chi non si mostra sicuro, visto che sarà capace di trasmettergli la sicurezza che gli manca.

Il senso passionale e sensuale del Sagittario è sicuramente molto spiccato. Questo è un segno che ama sperimentare, ma desidera pure godersi pienamente il momento intimo lasciandosi andare. In più il suo intento è quello di lasciare stupiti e di sorprendere, anche nell’intimità.

L’Aquario si conquista prima dal punto di vista mentale, poi da quello fisico. L’ambito emotivo per questo segno viene sicuramente prima di quello fisico. L’Aquario si lascia andare completamente solo quando si fida veramente di qualcuno. Dunque pure la sua passionalità l’esprime al meglio quando mostra fiducia nel partner.

Il romanticismo dei Pesci può tramutarsi in pura passione, ma questo segno ha bisogno dei suoi tempi per mostrare la sua sensualità, poiché è un segno particolarmente sensibile.

Infine la Bilancia deve essere prima coinvolta emotivamente e dal lato psichico, così da riuscire a mostrare efficacemente la sua piena sensualità e passionalità.

Insomma sulla base di quanto detto sinora sicuramente vi siete fatti un’idea precisa del vostro punto di forza e del livello della vostra passionalità che comunque vi appartiene e che può aver bisogno di tempi diversi per essere pienamente mostrata.