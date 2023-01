I nati in questi anni sono i più fortunati dell’oroscopo: invidiati praticamente da tutti

I nati in questi anni sono i più fortunati dell’oroscopo. Proprio loro invidiati da tutti. Pronto a scoprire se rientri anche tu nella categoria degli eletti benedetti dalla dea della sorte?

L’oroscopo ci dà tante informazioni sulla nostra persona prendendo in considerazione anche l’anno di nascita. Questi, quelli più fortunati secondo l’astrologia: c’è tanta invidia nei loro confronti.

Come l’oroscopo influenza l’anno di nascita

Gli appassionati dell’astrologia lo sanno bene: i segni zodiacali, in base anche all’influsso dei pianeti, possono darci tante informazioni, seppur a breve termine, sulle nostre giornate. Ma non solo questo.

Le stelle sono capaci anche di mettere in evidenza alcuni tratti del nostro carattere che ci differenziano senza dubbio dagli altri. Sei permaloso? Facilmente tendente all’ira? O sempre positivo e pieno di voglia di fare?

Sappi che queste tue doti o tratti caratteriali, positivi o negativi che siano, dipendono proprio dal cielo che spesso può fornirci ulteriori dettagli anche semplicemente prendendo in considerazione il nostro anno di nascita.

Sai, per esempio, secondo l’oroscopo quali sono le persone più fortunate? Proprio quelle nate in questi anni: loro invidiati praticamente da tutti. Il nostro riferimento riguarda non soltanto i segni zodiacali che fanno parte della tradizione astrologica dell’Occidente ma anche di quelli che rientrano nell’astrologia cinese che negli ultimi anni si sta diffondendo sempre di più attirando l’attenzione anche dell’Occidente.

Quali sono gli anni più fortunati secondo le stelle

Di recente, gli amanti dell’astrologia si ritrovano sempre più affascinati da questa disciplina esoterica che prende in considerazione diversi aspetti per definire o mostrare lati o tratti caratteriali della nostra persona.

Non soltanto l’oroscopo della tradizione occidentale piace tantissimo ma anche quello che proviene da un po’ più lontano, per esempio dalla Cina. Ultimamente, sta spopolando tantissimo lo studio e l’interpretazione dell’oroscopo orientale.

Innanzitutto, devi sapere che l’oroscopo occidentale è completamente differente da quello orientale. Per esempio, quello della tradizione cinese è rappresentato da 12 animali (ovvero: topo, bue, tigre, coniglio, serpente, drago, cavallo, capra, scimmia, gallo, cane e maiale) e la cosa che lo differenzia dall’oroscopo occidentale è che ogni anno è rappresentato da un animale e da un elemento.

Si crede infatti che ci sia una relazione correlata tra i dodici animali dello zodiaco e l’uomo. Quindi, le persone nate in quel determinato anno, hanno una affinità corrispondente a quell’animale e pertanto mostreranno le caratteristiche di quel preciso animale.

Proprio tenendo in considerazione anche il calendario cinese, ecco quali sono gli anni considerati più fortunati. Curioso di sapere se anche tu rientri in questa ambita categoria? Te lo diciamo subito.

Secondo l’oroscopo, i nati sotto il segno della Tigre sono quelli più fortunati. Stiamo parlando di chi è nato negli anni 1926-1938-1950-1962-1974-1986-1998 e 2010. Ti forniamo però qualche dettaglio in più su questo segno che tanto dice di una persona.

I nati sotto il segno della Tigre e che quindi corrispondono agli anni che ti abbiamo appena elencato, sono definite come persone coraggiose, proattive e che amano le sfide. Le avventure sono il pane quotidiano per i tigrotti che difficilmente si stancano e mettono in stand by le attività che consentono di migliorarsi in ogni ambito.

Pregi e difetti dei nati negli anni della fortuna

Parliamo di persone che provano emozioni intense ma anche di persone sfacciate e talvolta difficili da controllare. Sinceri e discreti, non amano stare al centro dell’attenzione. Dotate spesso di grande talento, riescono ad ottenere il riconoscimento meritato solo grazie al loro duro lavoro.

Sensibili, a volte anche troppo, ma pure testardi, si trovano a vivere un conflitto perenne tra cuore e testa. I nati sotto il segno della Tigre difficilmente cambieranno idea. Amano la stabilità, soprattutto finanziaria.

Talvolta la parsimonia li farà passare per persone avare: attenzione quindi a non esagerare. In amore invece? Il loro animo gentile e soprattutto il buon cuore che hanno consente loro di circondarsi di persone simili e che cercano la stessa compagnia.

La stabilità non solo finanziaria ma anche quella sentimentale è fondamentale. Sono capaci di donare loro stessi per la felicità degli altri. E tu rientri tra gli anni più fortunati secondo l’oroscopo?