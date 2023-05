I genitori dei bambini iscritti alla Totti Soccer School sono sul piede di guerra

Non sono felici, per usare un eufemismo, i genitori dei baby-tesserati della Totti Soccer School, la scuola di calcio fondata da Francesco Totti. Motivo dell’insoddisfazione, la cancellazione delle lezioni, comunicata tramite un messaggio su Whatsapp. Stando a quanto riferisce Leggo, i parenti dei piccoli calciatori sarebbero furibondi e avrebbero addirittura chiamato i carabinieri. La scuola della Longarina, come ormai è noto, è uno dei punti cruciali della separazione in corso tra l’ex capitano della Roma e l’ormai ex moglie Ilary Blasi, padrona di casa dell’Isola dei Famosi. Da anni, la gestione del centro sportivo era in mano proprio alla famiglia dell’ex letterina, ma a partire dal 30 giugno dovrebbe tornare, con lo sfratto esecutivo, di nuovo a “Er Pupone”.

Tempi bui per gli iscritti alla Totti Soccer School, la scuola di calcio fondata dall’ex capitano storico della Roma, situata alla Longarina, a Roma Sud, ritrovatisi improvvisamente con il centro sportivo chiuso. Un centro fondato nel 2003 e che in passato è stato gestito dal fratello del calciatore, prima di passare nelle mani della famiglia Blasi. Come è noto, Totti e Ilary si stanno ormai da mesi scontrando in merito alla loro separazione, che vede coinvolti interessi economici non da poco, tra cui, anche, proprio la scuola calcistica di Castel Fusano, nel quartiere di Casal Palocco. Stando alle ultime disposizioni del Tribunale civile di Roma, a partire dal 30 giugno la sua proprietà dovrebbe tornare proprio a Totti, grazie a uno sfratto esecutivo che escluderebbe così la sorella di Ilary e l’ex genero del calciatore.

Una brutta sorpresa, quella che hanno avuto i genitori degli iscritti alla Totti Soccer School, avvisati con un messaggio Whatsapp della chiusura a data da determinarsi della struttura, aperta nel 2003 dall’ex bandiera giallorossa. Il centro sportivo, che ospita non solo una scuola di calcio, ma anche dei campi di padel, è da tempo motivo di contesa tra Francesco Totti e la conduttrice dell’Isola dei Famosi.

La scuola calcio, da tempo è gestita dalla famiglia della presentatrice, ma di recente il Tribunale di Roma, su richiesta dell’ex calciatore, intenzionato a riprendersela, ha stabilito uno sfratto per il 30 giugno. A farne le spese, a quanto pare, i piccoli iscritti, che in via provvisoria sono stati spostati nei campi della società Ostiamare.

Una decisione, tuttavia, che ha fatto infuriare i genitori, che non hanno esitato a chiamare i carabinieri, anche in virtù del pagamento effettuato, come da regolamento, per tutto l’anno in corso, e che ora non si saprà se verrà fruito nella struttura scelta.

“La s.s.d. a.r.l. Totti Soccer School, informa i suoi tesserati e le rispettive famiglie che oggi, in maniera totalmente arbitraria ed in assenza di un provvedimento dell’Autorita’ giudiziaria, e’ stato chiuso ed impedito l’accesso ai campi e agli spogliatoi da parte del gestore dell’impianto. Tale ingiustificato e illegittimo atto di chiusura, di fatto, impedisce temporaneamente e sino a data da destinarsi, il regolare svolgimento della ordinaria attività sportiva programmata” si legge nella comunicazione arrivata tramite la app.

“Auspicando una pronta risoluzione del problema, si formula riserva di comunicare appena possibile la ripresa delle attività del settore agonistico e della scuola calcio. Ciononostante, si precisa che la proprietà del centro sportivo è e rimane in capo alla famiglia Totti. Ci scusiamo per il disagio. Distinti saluti la società Totti Soccer School” si è poi conclusa la missiva.

A quanto sembra, la lotta tra l’ex coppia d’oro di Roma è ancora in corso, e nessuno dei due ha intenzione di posare le “armi“. A farne le spese, in questo caso, gli iscritti della scuola di calcio di famiglia.

Totti e Blasi hanno annunciato la loro separazione nel luglio scorso, ponendo fine a un’unione durata 20 anni, di cui 17 di matrimonio, dalla quale sono nati tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. Oggi Francesco è felice accanto a Noemi Bocchi, mentre Ilary frequenta ormai da mesi l’imprenditore tedesco Bastian.