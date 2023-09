I figli di Silvio Berlusconi accettano l’eredità del padre: la maggioranza a Marina e Pier Silvio

I cinque figli dell’ex leader di Forza Italia, scomparso il 12 giugno scorso, avrebbero accettato l’eredità del padre, e nelle prossime ore è prevista la firma agli atti.

Ai figli maggiori, Marina e Pier Silvio, avuti dal primo matrimonio con Veronica Lario, va un impero stimato in cinque miliardi di euro. La parte maggiore del capitale lasciato in eredità è contenuto in Fininvest, con 2,8 miliardi di capitalizzazione di Borsa delle partecipate, che salgono a quattro se si considerano anche le quote degli altri gruppi.

I cinque figli di Silvio Berlusconi – Marina, Eleonora, Pier Silvio, Barbara e Luigi – hanno accettato pienamente le ultime volontà del padre, il testamento con cui l’ex leader di Forza Italia ha deciso di assegnare ai primi la maggioranza. La firma agli atti, come riferisce La Stampa, è attesa nelle prossime ore. Un’intesa raggiunta in brevissimo tempo, a conferma dell’unità familiare tra gli eredi del fondatore del Biscione.

Marina e Pier Silvio avranno il 53% di Fininvest. Agli altri tre figli Eleonora, Barbara e Luigi avranno una disponibilità personale molto importante.

Il patrimonio immobiliare di Berlusconi si aggiorna intorno ai 700 milioni di euro, perlopiù quelli della holding Dolcedrago, poi quadri e yacht. Le due ex mogli sono invece escluse dal testamento, avendo entrambe divorziato.