I disegni stampati sulla carta igienica non sono lì per caso: Il motivo è importante

I disegnini stampati sulla carta igienica hanno una funzione davvero importante. Ecco quale.

La carta igienica è un elemento fondamentale nel contesto dell’uso che facciamo del bagno. Il suo impiego è molto chiaro, ma avete mai notato i dettagli che si nascondono sulla sua superficie? I rotoli di carta igienica, infatti, presentano il più delle volte dei disegnini stampati in rilievo. Lo scopo è puramente decorativo o c’è qualcosa di più? Scopriamolo.

Un po’ di storia della carta igienica

Com’è nata la carta igienica? Ha sempre avuto la forma con la quale la conosciamo oggi? Gli archeologi hanno fatto scoperte davvero interessanti concentrando i loro studi sulla storia della carta igienica.

Ad iniziare dall’antica Roma, nella quale si utilizzava il cosiddetto “tersorium” nelle latrine pubbliche. Si trattava di un bastone alla cui sommità era fissata una spugna, la quale poteva essere bagnata con acqua salata o aceto. Una variante di questo attrezzo, usata dai ceti più umili, era il pessoi. Questo strumento consisteva in un ovale di pietre tonde o un pezzo di ceramica rotta.

Spostandosi sulla Via della Seta, poi, i bastoni si trasformavano in canne di bambù avvolte all’interno di un panno. I ricercatori hanno poi ipotizzato che già dal II secolo a.C, sempre in Cina, fosse la carta di canapa lo strumento prediletto da utilizzare una volta terminato l’uso delle latrine.

Da lì, nel 1393 la famiglia imperiale cinese iniziò ad utilizzare carta igienica di riso, la quale veniva prodotta in serie. In Occidente, comunque, un’invenzione simile arrivò solo nel 1857 negli USA, quando Joseph Gayetty realizzò il primo “foglio medico”, da utilizzare al posto di giornali e pannocchie di granoturco.

Perchè ci sono dei disegnini stampati sulla carta igienica

Perché quindi ci sono dei disegni in rilievo sulla superficie della carta igienica? La ragione, al contrario di quello che si potrebbe pensare, non è puramente estetica. Anzi, è legata al funzionamento efficace di questo strumento.

I disegnini stampati, infatti, sono utili affinché la carta aderisca meglio alla pelle. Le scanalature tracciate dai disegni creano maggiore attrito con la superficie della pelle, avendo risultati di pulizia migliori. E considerando quanto sia importante per l’igiene intima pulirsi accuratamente dopo aver usato il bagno, possiamo dire che si tratta di un’invenzione davvero utile.

Sempre in quest’ottica, ci sono delle valutazioni da fare in termini di costi quando si parla di carta igienica. I rotoli migliori possono arrivare a costare circa 5-6 euro, il che potrebbe incidere in modo particolare sulle spese a fine mese.

Comunque, considerando che si tratta di un oggetto che entra in diretto contatto con il nostro corpo, ed in particolare con le nostre parti intime, è importante assicurarsi di acquistare un prodotto di qualità, anche se vuol dire spendere qualcosa in più.

I rotoli di carta igienica più costosi sono quelli con più strati, carta più morbida al tatto e scanalature e disegnini più curati. Se questo significa una salute intima migliore, forse è il caso di non risparmiare troppo sull’acquisto di questo prodotto.