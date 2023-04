I 3 segni più tristi dello zodiaco, impossibile essere felici se li hai accanto

I 3 segni più tristi dello zodiaco sono questi: impossibile sorridere insieme a loro. Se ce li hai accanto, sarai travolto anche tu dalla tristezza e dalla malinconia.

Sai quali sono i segni più tristi dello zodiaco? Davvero è impossibile strappare loro un sorriso. Ecco chi sono, secondo l’oroscopo, quelli che non riescono mai a cogliere il bello della vita.

Astrologia, i nati sotto queste costellazioni non sorridono mai

Chi crede nell’oroscopo, con un approccio intelligente e non soltanto mistico a questa disciplina, sa bene come le stelle, i pianeti e i corpi celesti possano influenzare il carattere di una persona.

Gli esperti del cielo sono infatti convinti che tratti determinanti della nostra personalità dipendano in buona parte anche dalle costellazioni sotto cui nasciamo. Se dunque sei una persona allegra e positiva o triste e malinconica, non è merito o colpa soltanto degli eventi che succedono, ma ci sono delle forze superiori, celesti, che contribuiscono a renderti in un determinato modo.

Per esempio, sai quali sono secondo loro oroscopo i segni più tristi dello zodiaco? Ben tre. Vediamoli insieme. Leggendo questo contributo magari scoprirai che la tua tristezza e il tuo stato d’animo sempre negativo dipendono proprio dal segno che ti contraddistingue.

I 3 segni più tristi dello zodiaco

Se spesso ti ritrovi ad essere triste e malinconico e senza voglia di sorridere, oggi scoprirai il perché. Secondo l’oroscopo, ci sono 3 segni che si possono definire come quelli più tristi dello zodiaco.

Proprio loro vedono sempre il bicchiere mezzo vuoto e mai mezzo pieno e soprattutto non riescono mai a cogliere il bello nelle cose che succedono. Pronto a scoprire se anche tu rientri nella categoria dei super tristi? Allora iniziamo immediatamente. Ecco i 3 segni più tristi dello zodiaco.

Al primo posto di questa classifica c’è il segno della Vergine. I nati sotto questa costellazione sono persone precise e meticolose ma soprattutto sentimentalmente fredde e distaccate.

Malinconiche e misteriose, è praticamente impossibile strappare loro un sorriso. Preferiscono trascorrere il tempo in totale solitudine piuttosto che condividere gioie e dolori con gli altri. Hanno la lacrima facile, si commuovono per nulla e basta davvero poco per farle incupire e farle sprofondare nella desolazione più totale.

Tra i segni più pessimisti dell’oroscopo, il loro carattere freddo e impassibile, porta ad allontanare chi vorrebbe invece avvicinarsi con nobili intenzioni. Voi della Vergine provate a lasciarvi andare: la vita è bella anche con i suoi imprevisti.

Al secondo posto c’è il segno dei Pesci. Tra i più tristi e malinconici dello zodiaco, i nati sotto questa costellazione, come quelli della Vergine, hanno la lacrima facile. Non c’è nulla che nei periodi bui sia capace di tirarli su di morale. Spesso preferiscono non condividere il proprio malessere o le preoccupazioni con chi li circonda.

Si fanno carico anche dei problemi altrui senza chiedere però aiuto per i propri. Consiglio: non allontanate chi vi vuole bene: un amico o il partner possono aiutarvi a vedere in chiave positiva anche ciò che voi pesciolini vedete invece sempre in un’ottica negativa.

La drammaticità fa parte della vita dei pesciolini. Il consiglio delle stelle? Iniziare a mollare la presa e a rilassarsi di più, altrimenti vivere diventerà davvero un fardello difficile da sostenere.

Anche se talvolta lasciano che il sole arrivi ad illuminare le giornate, i pensieri tristi e pessimisti li fanno ricadere presto nel buio più totale: allontanare i pensieri negativi e fate spazio a persone e cose belle, è la soluzione.

Al terzo posto c’è il segno della Bilancia. I nati sotto questa costellazione sono per natura persone calme ed equilibrate, almeno all’apparenza. In realtà nascondono dentro un mondo che spesso li porta ad essere tristi e malinconici.

Non amano gli imprevisti e quando questi si verificano non sono in grado di affrontarli con serenità. Qualsiasi problema, li turba e li abbatte facendoli sprofondare in un profondo stato di tristezza e desolazione.

Consiglio: iniziate a prendere la vita in maniera più leggera e a vivere con tranquillità. Il carattere freddo e scostante porta anche gli altri a mantenere le distanze. Far sorridere gli amici della Bilancia è un’impresa: chi ci riesce però ha davvero un potere sovrannaturale!

Non allontanate dal vostro cuore coloro che hanno intenzione di farvi vedere la vita in chiave positiva. Ogni tanto lasciate andare le redini del controllo, non ponetevi obiettivi a lungo termine e soprattutto non vivete di aspettative: sono proprio queste ultime che, se non si realizzano, porteranno tristezza e sconforto. Imparate a vivere giorno per giorno.