“Ho perso il bimbo”, valanga di lacrime per l’ex volto di Temptation Island: che sciagura

Quando si trova l’amore della propria vita, inizia a farsi largo nel cuore l’idea di creare una famiglia. Diventare mamma è il sogno di molte donne, ma non sempre, purtroppo, vi è un lieto fine.

Di recente, infatti, un’ex protagonista di Temptation Island, Sofia Calesso, ha raccontato la propria esperienza: dalla scoperta della gravidanza, alle complicazioni, fino alla perdita del bambino. Ecco, a tal proposito, quali sono state le sue parole.

Nel corso dell’edizione del 2020 di Temptation Island abbiamo avuto modo di conoscere Sofia Calesso la quale, in tale occasione, aveva deciso di partecipare al noto reality con il suo fidanzato, Alessandro Medici, per cercare di risolvere i problemi di fiducia e gelosia esistenti nella loro relazione.

La loro esperienza all’Is Morus Relais, tuttavia, fu molto breve, in quanto solo cinque giorni dopo l’inizio del loro viaggio nei sentimenti, accecato dalla gelosia, Alessandro chiese il falò di confronto, nel corso del quale la coppia decise di uscire dal programma insieme.

Ad oggi, in seguito ad alcuni alti e bassi iniziali, Sofia e Alessandro sono più innamorati che mai, e continuano insieme a gettare le basi per il loro futuro; un futuro in cui entrambi avrebbero voluto diventare genitori. In una recente intervista rilasciata, però, la Calesso ha raccontato di aver toccato il cielo con un dito dopo aver scoperto di essere rimasta incinta, ma di aver perso il suo bambino solo pochi giorni dopo.

Il dramma di Sofia dopo “Temptation Island”

Perdere il proprio bambino è un’esperienza che nessuna mamma dovrebbe affrontare, eppure, talvolta, molte donne sono chiamate a vivere questa terribile esperienza. Sofia Calesso, ex protagonista di Temptation Island, ha deciso di raccontare ciò che a tal proposito le è accaduto di recente.

Nel corso di un’intervista rilasciata a PiùDonna, infatti, Sofia ha rivelato che dopo due settimane dalla scoperta della gravidanza ha avuto una grave emorragia che, purtroppo, si è rivelata essere la causa della perdita del bambino.

Nella suddetta intervista, inoltre, la Calesso ha anche spiegato che, per il momento, dovrà rinunciare all’idea i diventare mamma, così come le hanno spiegato i dottori dopo l’accaduto.

Il supporto di Alessandro

Nonostante l’immenso dolore, Sofia è circondata dall’amore del suo Alessandro il quale, dopo il triste epilogo della gravidanza, ha fatto di tutto per aiutare la sua compagna a superare il doloroso momento.

Nel corso dell’intervista a PiùDonna, infatti, la Calesso ha rivelato che Alessandro ha organizzato per lei una breve vacanza, per allontanarsi da tutto e tutti, e per affrontare e metabolizzare, insieme, ciò che avevano appena vissuto.