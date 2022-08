“Ho chiuso i rapporti”, Michelle Hunziker senza freni: era la persona più importante della sua vita

Michelle Hunziker ha chiuso i rapporti con una persona che avrebbe dovuto essere tra le più importanti della sua vita. Vediamo chi è e perché.

Non tutti ricorderanno che Michelle Hunziker è stata parte di una setta.

Michelle Hunziker ed il rapporto con la madre

La stampa scandalistica non sta facendo altro che parlare di Michelle Hunziker, di sua figlia Aurora Ramazzotti e della presunta gravidanza di una delle due. Dopo la rottura con Tomaso Trussardi, la showgirl è tornata a sorridere grazie a Giovanni Angiolini, il medico sardo che partecipò al Grande Fratello.

Eppure, c’è una persona molto vicina a Michelle Hunziker, di cui si parla poco. Si tratta di sua madre Ineke. Anche se non si tratta di una persona appartenente al mondo dello spettacolo, si è parlato spesso di lei.

Ineke, infatti, è stata ospite persino di Silvia Toffanin che l’ha intervistata in esclusiva. Nel corso della stessa, emersero numerosi dettagli tra il rapporto di Michelle Hunziker con sua madre.

Un allontanamento difficile

La mamma di Michelle ha raccontato nel corso dell’intervista che c’è stato un periodo molto difficile nella sua vita, legato ad un’esperienza condotta dalla figlia. La Hunziker, infatti, è stata parte di una setta per molto tempo ed è finita di essere vittima della stessa setta.

Un periodo della sua vita che la stessa showgirl ha voluto raccontare ai suoi fan il momento della sua vita più duro. Fu proprio la setta a fare in modo che Michelle si allontanasse da Ineke.

Tutto iniziò con una telefonata di Michelle alla madre in cui le diceva che aveva intenzione di cambiare vita e che non avrebbe dovuto cercarla mai più. Si crede che fu proprio la setta a far allontanare Michelle anche dal suo ex marito con il quale oggi, ha un buon rapporto. Tanto che, nelle ultime ore, la showgirl ha pubblicato un video in cui fa arti marziali proprio con Eros Ramazzotti.

La madre, però, non si è data per vinta e, un giorno, si presentò tra il pubblico al teatro dove Michelle stava facendo le prove per uno spettacolo. Appena la showgirl la vide, svenne.

Per fortuna, quando la conduttrice di Striscia la Notizia è uscita dalla setta, è riuscita a recuperare il rapporto con la mamma. Le due si sono buttate alle spalle quel brutto periodo e hanno compreso che la famiglia e gli affetti vincono su tutto.