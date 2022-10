HJK-Roma, giallorossi costretti a vincere

La Roma di Jose Mourinho vola in Finlandia per il quinto match valido per il gruppo C di questa Europa League.

I giallorossi hanno vinto 3-0 all’andata ma oggi devono assolutamente portare a casa i tre punti per andarsi a giocare lo scontro diretto con il Ludogorets per ottenere il secondo posto nel girone.



Partita da non sbagliare per la Roma che ha ancora la possibilità di arrivare alle fasi finali dell’Europa League giocandosi la qualificazione nel turno successivo.

I giallorossi sono a 4 punti nel gruppo C, in testa c’è il Betis a 10 con il Ludogorets secondo a quota 7, l’HJK chiude il gruppo con appena 1 punto.

Vincere diventa obbligatorio per andarsi poi a giocare tutto nell’ultima partita del girone, contro i bulgari all’Olimpico il prossimo 3 di novembre.

Zalewski: “È un momento delicato in cui ci attendono molte partite ma ognuno di noi è pronto a dare il massimo”#HJKRoma #UEL pic.twitter.com/qtyL8MiXV8 — AS Roma (@OfficialASRoma) October 26, 2022

Roma con la coppia Belotti-Abraham in attacco

Tante le assenze in casa giallorossa, Mourinho non avrà Paulo Dybala (ancora alle prese con il recupero dall’infortunio) e dovrà fare a meno anche di Nicolò Zaniolo, ancora squalificato dopo il rosso rimediato nella gara di andata contro il Betis Siviglia.

Il tecnico portoghese ha assolutamente bisogno di ritrovare il miglior Abraham, l’inglese è a secco di gol dal 12 settembre e sta cercando di recuperare una buona condizione fisica.

Solito 3-4-1-2 per i capitolini con Mancini, Smalling ed Ibanez confermati titolari a proteggere i pali di Rui Patricio.

Zalewski e Spinazzola saranno gli esterni di centrocampo con Cristante e Camara centrali, panchina iniziale invece per Matic.

Pellegrini sarà il trequartista dietro alle punte Belotti e Abraham.

Mourinho conferma dunque il “Gallo” nell’attacco titolare, l’ex attaccante del Torino è stato quasi sempre impiegato dal portoghese nelle sfide europee e staserà farà la seconda punta dietro al bomber inglese.

HJK per l’impresa, in campo con il 3-4-3

Davanti ai propri tifosi i padroni di casa vogliono chiudere con una vittoria il cammino in Europa League, 3 punti stasera consentirebbero all’HJK di poter credere ancora nella possibilità di conquistare il terzo posto nel girone.

Finlandesi in campo con il 3-4-solito, tra i pali Hazard, Eltola, Hoskonen, Tenho in difesa con Boujellab e Lingman in cabina di regia.

Sulel fasce Browne e Soiri con Olusanya, Abubakari, Hostikka a comporre il tridente offensivo.

HJK-Roma, statistiche

Questo è soltanto il secondo scontro diretto tra le due squadre, il primo è stato quello dell’andata, vinto dai giallorossi per 3-0 con i gol di Dybala, Pellegrini e Belotti.

I padroni di casa non vincono da 5 partite in Europa League, dai due successi consecutivi ottenuti nella fase a girone del 2014.

L’HJK ha vinto nella sua storia soltanto una volta contro un club italiano, era il 2014 ed i finlandesi superarono il Torino nella fase a gironi.

La Roma nelle ultime 31 partite europee ha sempre trovato almeno un gol, l’ultimo match senza reti dei giallorossi è quello del 2020 contro il CSKA Sofia.

La Roma non vince da quattro trasferte consecutive in Europa.