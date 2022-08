Harry pronto a sganciare la bomba, lui sa tutto su mamma Diana: ecco tutta la verità

Il duca del Sussex Harry, a pochi giorni dall’anniversario dalla morte della mamma Diana, è pronto a sganciare una bomba. Vediamo di cosa si tratta.

Il principe Harry sarebbe volato a Parigi, di nascosto da Buckingham Palace per fare delle indagini sulla morte della mamma.

Il libro rivelazione di Harry

Ormai si è capito, Harry è destinato a portare il titolo ereditato dalla madre di principe ribelle. Lasciata la Gran Bretagna per seguire sua moglie, è stato quasi disconosciuto dalla nonna, la Regina Elisabetta.

Si è capito anche che Harry non è più tanto benvenuto in casa reale. A dimostrarlo, il fatto che non è stato fatto salire in balconata, durante il Giubileo di Platino a cui era andato, insieme alla famiglia, con tutte le buone intenzioni. Poi, vedendo la freddezza dei suoi familiari decise di tornare in America anticipando il volo.

Oggi Harry è pronto a sganciare una bomba che sarà costituita dal suo primo libro verità. Si tratta di un testo memoir di cui Buckingham Palace potrebbe essere stata tenuta all’oscuro. Il contenuto, infatti, non è stato filtrato e sarà reso noto soltanto a pubblicazione avvenuta. A riportare la notizia è stato il Telegraph.

Una bomba su Buckingham Palace

Harry, insieme a Meghan, aveva già destato scandalo per aver rilasciato un’intervista ad Oprah Winfrey.

La casa editrice che stamperà il libro alla fine di quest’anno è la Penguin Random House. L’annuncio del volume di memorie del principe era già stato fatto la scorsa estate.

Nel testo si potranno leggere delle accuse che si prospettano essere una vera bomba per la casa reale. Le insinuazioni sarebbero non solo su Carlo e Camilla ma anche nei confronti di William. Un libro che potrebbe far traballare gli equilibri già precari della casa reale inglese.

Si vocifera che Harry sia andato di persona a Parigi per poter ricostruire, insieme a degli inquirenti professionisti, gli ultimi istanti della vita di sua madre. Sono ancora tante le persone che ricordano la notte dell’incidente. E anche se le indagini, sia della polizia francese, che di quelle britanniche, hanno convenuto che fosse colpa dell’autista, è naturale che Harry voglia saperne di più.

Il ghostwriter del principe è J. R. Moehringer che ha vinto un premio Pulitzer. Proprio lui ha scelto di concentrarsi sul dolore del Duca. C’è da aspettarsi che il lancio del libro sia un vero e proprio scoop e vada in sold out in poco tempo.