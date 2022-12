Il maghetto più amato di sempre torna con uno spettacolo unico: Harry Potter e il Calice di Fuoco sarà in concerto a Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere per non perderlo.

Per molti cinefili, non c’è saga più natalizia di Harry Potter, un mondo incantato fatto di magia che ha appassionato milioni di persone, ragazzi e adulti, in tutto il mondo.

Per vivere la magia ancora più a fondo, a Roma il 29 e 30 dicembre si terrà Harry Potter e il Calice di Fuoco in concerto, uno spettacolo con orchestra dal vivo per immergersi ancora una volta nel magico mondo creato da J.K.Rowling.

Harry Potter e il Calice di Fuoco in concerto a Roma

Pronti ad assistere ancora una volta allo spettacolare Torneo Tremaghi? Gli appassionati della saga di Harry Potter capiranno, perché è questo il focus del quarto film della saga, ovvero Harry Potter e il Calice di Fuoco.

Una storia d’azione, appassionante, uno dei capitoli più intensi della saga creata da J.K.Rowling, arrivato al cinema nel 2005.

Per rivivere a pieno questo quarto capitolo, a Roma presso l’Auditorium della Conciliazione, il 29 e il 30 dicembre per finire in bellezza l’anno sarà in scena uno spettacolo davvero magico.

Harry Potter e il Calice di Fuoco torna sul grande schermo, ma stavolta accompagnato da un’orchestra dal vivo, che suonerà la colonna sonora scritta da John Williams, il padre di tantissime musiche cinematografiche.

Sono previste tre repliche, due spettacoli alle ore 21 e una pomeridiana venerdì alle ore 15, in due giorni, un’occasione imperdibile per tutti i fan dei personaggi interpretati da Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint.

Un appuntamento da non perdere, soprattutto nelle feste natalizie, per immergersi in un’atmosfera emozionante e per creare un ricordo indelebile di questo 2022.

Tutti i dettagli del concerto

Ad esibirsi accompagnando le scene di Harry Potter e il Calice di Fuoco sarà l’Orchestra Italiana del Cinema, con oltre 80 musicisti diretti dal Maestro Benjamin Pope.

Insieme eseguiranno l’indimenticabile colonna sonora, seguendo la famosa partitura di Patrick Doyl, in perfetta sincronia con le immagini del film, proiettate ad alta definizione, su uno schermo di oltre 12 metri.

In Italia, lo show è prodotto da da Marco Patrignani e Forum Studios, insieme a Cineconcerts e Warner Bros. Consumer Products.

Questo spettacolo fa parte di un tour di concerti dedicati a Harry Potter in corso in tutto il mondo dal 2016, quando il primo film della saga venne orchestrato dal vivo nei maggiori auditorium di diversi Paesi.

Ad oggi, si contano 1434 spettacoli in più di 48 paesi del Mondo, un successo davvero planetario che ha permesso alla saga cinematografica di restare viva nel tempo.

Per chi dovesse rinfrescare la memoria, in Harry Potter e il Calice di Fuoco, Harry inizia il suo quarto anno a Hogwarts, dove si terrà il famoso Torneo Tremaghi, una gara difficilissima tra diverse scuole di magia.

Harry, contro il suo volere, si troverà a dover partecipare, tra draghi, prove rischiose e ostacoli da superare, fino ad arrivare alla fine, dove scoprirà qualcosa di davvero terribile. Pronti a rivivere ancora una volta la magica avventura?

Per tutti i dettagli sui costi dei biglietti e le prenotazioni, visitate il sito ufficiale dell’Auditorium della Conciliazione o i siti dei rivenditori, come Ticket One.