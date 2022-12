Harry & Megan, le rivelazioni esclusive ed esplosive delle ultime puntate: dalla gelosia all’aborto

È arrivata su Netflix la seconda parte della docuserie ‘Harry & Megan’ e contiene retroscena clamorosi e accuse durissime che hanno scatenato una bufera mediatica sulla Famiglia Reale.

I rapporti della coppia con re Carlo e il principe William adesso sono compromessi definitivamente.

Rivelazioni esplosive nelle ultime puntate della docuserie ‘Harry & Megan’

Sono ora disponibili le ultime tre puntate della controversa docuserie ‘Harry & Megan’ su Netflix. Tre puntate che si sono rivelate per la Royal family alquanto esplosive e devastanti, molto più di quanto si pensasse. Nel finale, infatti, la coppia racconta ‘tutta la loro verità’, parlando per la prima volta liberamente e secondo il loro punto di vista; raccontando delle polemiche, degli gli eventi clamorosi, di ogni tipo di rumors sui tabloid risalenti agli ultimi due anni: i furiosi litigi con il fratello William e il padre Carlo, le durissime accuse rivolte alla famiglia, il palazzo che negò ad Harry di visitare la nonna e regina Elisabetta, la gelosia presunta di William e Kate nei confronti della coppia protagonista della serie, l’aborto causato dai media e la presunta promessa infranta da William.

Sicuramente adesso, dopo la serie Netflix, tre cose sono certe: si scateneranno enormi critiche sull’erede al trono William, sull’attuale monarca e su tutta la royal family; Harry e Megan potrebbero aver definitivamente chiuso i rapporti con re Carlo; i due fratelli, figli di Carlo e Diana, potrebbero non riconciliarsi mai più.

La seconda parte della serie inizia con le immagini del matrimonio di Harry e Meghan presso il castello di Windsor il 19 maggio 2018, il giorno in cui la favola iniziò. Ma a quanto pare, secondo la coppia, la favola si è trasformata in insostenibile incubo. Meghan racconta che dopo aver avuto degli screzi con suo padre Thomas chiese a suo suocero, all’ora principe, di portarla all’altare. Proposta che ovviamente non rifiutò ma che al contrario accettò immediatamente.

La donna definisce re Carlo un ‘uomo affascinante’ e l’ormai defunta Regina Elisabetta come una ‘nonna molto gentile‘ così tanto che durante il tragitto in macchina dopo il primo evento insieme nelle Cheshire la sovrana offrì a Meghan una coperta per riscaldarsi le gambe. Nel frattempo, rimane incinta ed essendo il primo membro della famiglia reale non bianco conquista le prime pagine di tutti i giornali e di tutti i tabloid.

Secondo la coppia, però, da li a poco tutto potrebbe cambiare. In quanto i duchi più ribelli, seppure senza nominarli, fanno capire in qualche modo che William e Kate diventano ben presto gelosi di loro. A quanto pare si racconta in giro che la coppia sta rubando la scena al fratello maggiore e a sua moglie. Secondo la coppia, però, fuggita in America, in quel momento i media inglesi guidati dal Palazzo cambiano atteggiamento per iniziare ad attaccare l’ex attrice americana, che non ci mette tanto a diventare la ‘principessa difficoltosa’ che da li in poi verrà trattata con i peggiori pregiudizi.

Secondo la coppia, Meghan inizia pian piano a sentirsi sempre meno a suo agio per i continui attacchi da parte dei media. Alché Harry prova in qualche modo a difendere la sua consorte parlandone con il padre Carlo che pare abbia risposto:

‘Ma figlio mio, non puoi fare così con i media.’

Meghan tenta di cercare aiuto e sostegno psicologico che però, stando a quanto racconta la coppia, il Palazzo le nega per non far divulgare la notizia all’esterno. Harry a questo punto si sfoga affermando di aver ricevuto tutto tranne che sostegno da parte della famiglia reale.

Secondo il fratello minore, la rottura tra Harry e William, l’erede al trono pare abbia infranto una promessa che si erano fatti da bambini:

‘quando eravamo nell’ufficio di papà e capitavano simili cose con i media, io e William ci siamo detti: ‘noi non faremo mai così.’ Insomma ci rispetteremo.’

A quanto pare però secondo Harry, il fratello maggiore ha rotto questa promessa e ha iniziato a fare il ‘gioco sporco‘ contro di lui. Nel frattempo Meghan afferma che non le era permesso neanche mandare una fotografia ad una sua amica in quanto le veniva proibito dallo staff della comunicazione. È a questo punto che lei, William, Kate e Harry rompono i rapporti definitivamente. E, sotto consiglio della regina, i duchi di Sussex si dovranno trasferire a Frogmore Cottage.

Secondo Meghan, gli attacchi che la stampa britannica le scaglia contro diventano sempre più aggressivi. A questo punto Megan si sente come ‘data in pasto ai lupi’ su ordine però del Palazzo. La duchessa stessa, infatti, durante un documentario in Sudafrica delle 2019, dichiara:

‘non sto bene, sono depressa come è stata lady Diana, che esisteva e non viveva, perché nessuno in famiglia mi ha aiutato.’

Sono principe Carlo e la regina Elisabetta nelle interviste che dichiarano di aver chiesto più volte a Meghan di sistemare la cosa, che nel frattempo ha partorito il suo primogenito Archie, e quindi accetta e scrive una missiva al padre chiedendogli di smetterla in quanto le sta rovinando l’esistenza. Questa lettera però finisce su Mail on Sunday e la coppia ne resta scioccata. Credono a questo punto che i tabloid abbiano superato il limite e per questo Harry chiede a papà Carlo e a tutto il suo staff il permesso per denunciare Mail on Sunday. Il permesso però non gli viene dato in nome nel motto della famiglia: ‘Mai lamentarsi, mai spiegare’.

La coppia decide però di sporgere comunque denuncia e inizia così una lunga battaglia non solo con il giornale ma anche in famiglia. Secondo Harry tutta questa situazione, i media ha causato, o comunque ha contribuito all’aborto del secondogenito della coppia nei mesi successivi.

Il finale della serie racconta l’incontro mancato con la Regina. 1,2 e 3 gennaio 2020 Harry spedisce tre e-mail al padre Carlo chiedendogli un ruolo ridotto sia per lui che per sua moglie Meghan all’interno della famiglia reale in quanto la coppia vuole scappare lontano dai media. Vorrebbe andare in Nuova Zelanda oppure in Sudafrica e vivere senza fondi pubblici britannici. Questo però, come già successo con la lettera, finisce sui tabloid ed è proprio qui che Harry, già rifugiatosi con la moglie Meghan in Canada, racconta di aver preso contatti direttamente con la nonna Elisabetta per condividere il suo disagio proprio con lei, ma la regina al telefono risponde:

‘ok, perché non vieni qui da me e ne parliamo davanti a una tazza di tè?’

A questo punto Harry decide di prendere immediatamente l’aereo per tornare a Londra ma non appena arriva riceve dallo staff della sovrana un brutale messaggio ovvero che la nonna e regina Elisabetta è troppo impegnata e non può riceverlo. Il nipote quindi chiama direttamente la regina che conferma di essere troppo impegnata per incontrarlo. Nonostante tutto però la regina Elisabetta fissa un incontro per il 13 gennaio 2020: ci saranno Carlo, William e Harry. Il principe ribelle dichiara:

‘È stato terrificante vedere mio fratello urlare come un pazzo contro di me, mentre mio padre diceva cose semplicemente false e nonna osservava tutto, incassava e rimaneva in silenzio. La cosa più triste per me è stata realizzare che mio fratello era oramai diventato parte dell’istituzione, che veniva prima di me.’

A questo punto non ci resta che guardare la controversa docuserie, disponibile in streaming sulla piattaforma Netflix.