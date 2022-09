Harry in preda al ‘panico’ dopo la morte della nonna, ciò che ha deciso non era previsto

La morte della Regina Elisabetta II ha sconvolto la famiglia reale e il mondo intero. Uno dei più colpiti è stato il Principe Harry che, da sempre, era molto legato a sua nonna. Ora però è in panico, deve assolutamente risolvere una questione importante. Vediamo quale.

Il Principe Harry negli ultimi anni ha fatto tanto parlare di sé, soprattutto per i suoi attuali rapporti incrinati con la Royal Family inglese. In queste ultime settimane, è tornato in Gran Bretagna per partecipare ai funerali della Regina Elisabetta II, scomparsa lo scorso 8 settembre.

Harry è rimasto molto scosso dalla perdita della nonna e ora sta ripensando ai suoi progetti futuri: l’uscita del suo libro. Ecco perché non uscirà nella data prestabilita.

Il principe Harry in panico: deve modificare il suo libro

La Regina Elisabetta II è venuta a mancare lo scorso 8 settembre, dopo ben 70 anni di regno a 96 anni.

Un momento triste e storico allo stesso tempo, che ha reso Re Carlo III sovrano di Gran Bretagna, succedendo alla compianta madre.

Ai funerali e alle celebrazioni per la Regina, ha partecipato anche Harry con la moglie Meghan Markle, che sono arrivati in UK dagli USA, nonostante i risaputi problemi che hanno con la Royal Family.

Tra l’altro, prima delle morte della nonna Elisabetta II, Harry aveva annunciato l’uscita delle sue memorie, un libro che tutti aspettavano come la “bomba” del secolo. Ma ora, dopo questo triste momento, il principe è in difficoltà.

Sì, perché a quanto racconta The Sun, il principe Harry vorrebbe modificare il libro già scritto, per rispetto a quello che è successo nell’ultimo mese.

Harry ha rinviato la data d’uscita perché, secondo quanto riportato dai tabloid, vorrebbe aggiungere un capitolo sul funerale di sua nonna, la Regina Elisabetta II.

Il principe ha già ricevuto un anticipo molto cospicuo per il suo libro, che sarà pubblicato dalla casa editrice Penguin Random House, che ammonterebbe a 17 milioni di sterline, nonostante pare che il padre Carlo lo abbia implorato di non pubblicarlo mai.

Harry non vuole bloccare l’uscita del libro ma solo rimandarla, anche se la casa editrice non sarebbe d’accordo.

Dopo la morte della nonna, forse il principe ritiene irrispettoso pubblicare subito un testo di memorie, in cui sicuramente si fanno rivelazioni scomode sulla famiglia reale, su suo padre il Re e anche su suo fratello, il principe di Galles William.

Cosa sarà rivelato in questo libro pensato da Harry e scritto dal ghostwriter J.R. Moehringer? Dobbiamo aspettare il prossimo anno, a quanto pare, per scoprire tutto.

Meghan e Harry ancora al centro di polemiche: ecco cosa si dice

Dopo la loro partecipazione ai funerali della Regina Elisabetta II, Meghan Markle e Harry sono ancora sulla bocca di tutti.

A quanto pare, in un nuovo libro chiamato “In Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown”, scritto da Valentine Low, che da 15 lavora per il Times come corrispondente per la Casa Reale.

Sembra che Meghan venga descritta come una strega, sociopatica e arrivista. Infatti, nel libro, si racconta che Meghan si sia lamentata spesso di non essere stata pagata per alcuni impegni ufficiali, avvenuti in Australia nel 2018.

Inoltre, alcune testimonianze provenienti da Palazzo parlano di lei come una despota con lo staff, accusata di trattare male i collaboratori.

Si prospetta, quindi, una nuova bufera all’uscita di questo libro, che in Gran Bretagna arriverà il 29 settembre.