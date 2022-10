Harry e William, cos’è successo tra i 2 fratelli? Spunta il vero motivo della lite

Harry e William sono i due principi del Regno Unito ma da qualche anno i due sembrano essere in attrito. Ecco il motivo che ha scatenato il loro allontanamento.

La Royal Family del Regno Unito è sempre stata una delle famiglie reali che ha catturato maggior attenzione in tutto il mondo per via dei suoi componenti e per tutte le indiscrezioni che sono trapelate da Buckingham Palace.

Dopo la morte della Regina Elisabetta II a prendere il comando del Regno è stato suo figlio Re Carlo III ma secondo un insider proveniente dal Palazzo Reale sembra che quest’ultimo dopo un mese di Regno sia già sotto pressione anche per via di una presunta insufficienza cardiaca.

Harry e William, perchè si sono allontanati?

Al suo fianco, a rendergli più leggero il mandato, sua moglie, la Regina consorte Camilla che ha sposato nel 2005 dopo una lunga e discussa relazione d’amore non del tutto approvata da parte dei sudditi.

L’uomo, infatti era stato sposato con Diana Spencer che era considerata la principessa del popolo e amata in tutto il Regno. I due si sono separati nel 1996 un anno prima della sua tragica morte.

La coppia reale durante il loro matrimonio ha messo al mondo due figli, l’erede al trono, il principe William e il duca di Sussex Harry. I due principi sono stati cresciuti in modo impeccabile dai loro genitori.

In particolar modo, Lady Diana ha cercato in tutti i modo di farli crescere, per quanto fosse possibile, come due bambini comuni dando loro possibilità di mangiare cibi da fast food e giocare ai videogiochi rompendo un po’ l’etichetta del Palazzo.

I due sono stati amatissimi dalla loro nonna, la Regina Elisabetta II, che gli ha amati senza distinzioni ma i due fratelli, che erano sempre stati legati da qualche anno si evitano per un motivo ben preciso.

Il principe Harry, dopo aver sposato Meghan Markle, ha rilasciato nel corso degli anni alcune dichiarazioni insieme a sua moglie riguardo i comportamenti della famiglia reale considerandoli non del tutto carini nei confronti della sua donna.

In questi giorni, inoltre, sarebbe dovuto uscire, nelle librerie di tutto il mondo, un libro autobiografico del principe Harry dove avrebbe svelato alcuni retroscena della sua vita a Buckingham Palace ma dopo la morte di sua nonna e dopo la richiesta della casa editrice di modificare alcuni capitoli, in quanto troppo diretti, la pubblicazione dell’opera è stata posticipata.

Diversamente, un altro libro scritto da Valentine Low, sta facendo tremare tutta la Royal Family in quanto svelerebbe alcuni comportamenti dei Reali d’Inghilterra svelando alcune cose rimaste nascoste fin ora.

Cosa è accaduto a Buckingham Palace

In un’anticipazione data dallo stesso autore, l’uomo afferma che durante il suo periodo a corte, Meghan Markle avrebbe avuto dei comportamenti capricciosi nei confronti della servitù del Palazzo.

Sembrerebbe infatti che la donna è arrivata a far piangete gran parte dello staff e aver umiliato una donna a servizio della Famiglia Reale a tal punto che suo cognato William ha dovuto consolarla dicendo che stava facendo un buon lavoro.

Dopo questo episodio, che non sarebbe stato il primo, William ha cercato di parlare con suo fratello, ma sembrerebbe che Harry come riporta anche il biografo e reporter Pierre Geais, gli avrebbe attaccato il telefono in faccia dicendo di non voler sapere nulla di questa storia.

Inoltre, in un documentario andato in onda sul canale televisivo francese BFM TV, si è parlato di un gruppo WhatsApp chiamato “I sopravvissuti”, dove all’interno ci sono membri dello staff del Palazzo Reale che si sono dimessi per via dei continui capricci della famiglia Reale e in particolar modo per il trattamento che Meghan e Harry hanno riservato loro.

Di conseguenza, il litigio tra Harry e William sarebbe nato proprio per via del fatto che il principe difenderebbe a spada tratta Meghan Markle a tal punto da allontanarsi dalla sua famiglia.

Infatti, entrambi hanno deciso di lasciare Londra per trasferirsi in California a Montecito, anche se secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe che Re Carlo III stia facendo di tutto per far tornare Harry in Inghilterra e per far in modo che suo figlio riallacci i rapporti con tutta la famiglia Reale.

Però, come dichiarato anche dal settimanale Diva e Donna, sembra che Meghan non sia intenzionata a tornare in buoni rapporti con la Royal Family, a tal punto da aver detto a Harry che se torna in buoni rapporti con loro lei sarebbe pronta a chiedere il divorzio.

Adesso, tutti quanti, sono in attesa del libro autobiografico di Harry per capire quali segreti il principe ribelle, che tanto piaceva alla Regina Elisabetta II, perché era uno dei pochi della famiglia che la faceva sorridere in modo spontaneo e naturale, possa rivelare.