Halep sospesa dal tennis, la rumena positiva al doping

Episodio spiacevole nella carriera di Simona Halep, la straordinaria tennista rumena è risultata positiva ad un test antidoping successivo all’ultima edizione degli Us Open, l’ex numero 1 del mondo è stata sospesa.



L’agenzia internazionale per l‘integrità del tennis ha sospeso la tennista Simona Halep, fatale la positività ad un test anti doping fatta in occasione dell’ultima edizione degli US Open.

La classe ’91 ha immediatamente chiesto le controanalisi che però non hanno fatto altro che confermare la positività al test.

La Halep ha commentato con estremo stupore tale risultato dicendosi pronta ad affrontare il ricorso per dimostrare la sua assoluta professionalità e correttezza.

Per il momento ancora non sono note le tempistiche ma la tennista rumena dovrà stare lontana dai campi di tennis per un bel pò.

E’ stata la stessa giocatrice, tramite i propri canali social, a comunicare quanto accaduto dichiarandosi tranquilla e consapevole di non aver mai fatto uso di sostanze proibite durante la propria carriera.

Simona Halep:”Ora inizia la partita più difficile della mia vita”

La notizia della positività al test anti doping di Simona Halep ha sconvolto il mondo del tennis.

La sostanza incriminata è il Roxadustat, un farmaco che nasce come rimedio all’anemia e che ha la funzione di stimolare la produzione di globuli rossi e emoglobina.

Tale medicinale però si trova all’interno della lista proibita dalla Wada, l’agenzia mondiale di antidoping.

Il commento della vincitrice di Wimbledon e Parigi non si è fatto attendere, Simona Halep ha infatti scritto un lungo post su twitter nel quale ha dichiarato la sua totale innocenza sottolineando di essere pronta a fare ricorso per la decisione presa.

L’episodio fa riferimento all’ultima edizione degli US Open dove, tra l’altro. la tennista rumena fu eliminato in maniera abbastanza clamorosa al primo turno dall’ucraina Snigur.

Dopo lo slam americano la classe ’91 non è più scesa in campo concentrandosi con duri allenamenti con l’obiettivo di tornare competitiva per il major che si giocherà il prossimo gennaio in Australia.

Nei prossimi mesi la situazione sarà più chiara, ad oggi la Halep non potrà partecipare a nessun torneo ufficiale rischiando di compromettere una carriera fin qui ricca di successi.