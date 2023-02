Hai trovato la scritta “Bingo”? Solo i più intelligenti riescono a trovarla

Su Internet si trova davvero di tutto, comprese un’ampia gamma di illusioni ottiche da testare in grado di attirare la nostra attenzione. Ne esistono di vari tipi: in questa, non bisogna fare altro che cercare di individuare in pochi secondi la scritta “Bingo”.

Da quando la tecnologia è entrata a pieno ritmo nelle nostre vite, abbiamo assunto l’abitudine di servirci del Web per qualsiasi cosa. Grazie a Internet, infatti, tutti noi abbiamo costantemente accesso a miliardi di informazioni. Dalle più semplici ricette di cucina e/o biografie dei personaggi famosi, fino a spiegazioni dettagliate degli argomenti di studio delle materie scolastiche e approfondimenti su ogni tipo di tematica.

Navigare in rete, specie per i più giovani, è anche considerato come un ottimo modo per trascorrere il proprio tempo libero. In questi casi, infatti, si può decidere di guardare un film o una serie tv; di scaricare un “e-book” da leggere o andare a caccia di divertenti giochi in cui cimentarsi.

Oltre agli amanti dei classici “videogame”, esistono molte persone che nutrono particolare interesse per i giochi con i quali si allenano le proprie abilità cognitive. Tra esse, ovviamente, vi sono anche le illusioni ottiche. Ce n’è una, in particolar modo, che negli ultimi tempi sta letteralmente spopolando, tanto da essere stata proposta anche dal celebre tabloid britannico The Mirror. Cosa bisogna fare per arrivare a capo dell’illusione? Riuscire a trovare in pochi secondi la parola “Bingo“.

Che cosa sono le illusioni ottiche

Prima di provare a capire in quanto tempo il nostro cervello è in grado di trovare la parola “Bingo”, scopriamo insieme che cos’è esattamente un’illusione ottica. Quest’ultima, per chi non lo sapesse, si verifica quando il nostro apparato viene “ingannato” da fattori naturali e/o creati appositamente.

Nelle classiche illusioni ottiche che troviamo su Internet, ad esempio, spesso siamo portati a vedere in una determinata immagine la presenza di cose che in realtà non ci sono o, in alternativa, a percepirle diversamente. Al netto di ciò, bisogna anche specificare che ci sono diverse tipologie di illusioni ottiche, e che ognuna di esse provoca nel nostro cervello una differente reazione.

Trovare la parola “Bingo” in soli cinque secondi

Dopo aver compreso, a grandi linee, in che cosa consiste il principio delle illusioni ottiche, è arrivato il momento di metterci alla prova. Come tutti avrete già potuto constatare, guardando l’immagine non può non saltare all’occhio la quantità di volte in cui è riportata la scritta “Bigno“. Tra esse, però, ce n’è una diversa, ed è, per l’appunto, “Bingo”. Ed è proprio questa la difficoltà: trovare la parola diversa in soli dieci secondi. Se ci si riesce in cinque, ancora meglio!

Se individuarla solamente guardando l’immagine risulta impossibile, esistono tre modi per cercare di rendere l’impresa più facile. Il primo è quello di allontanare e avvicinare dagli occhi più volte dalla foto/schermo; il secondo consiste nel fissare un punto al centro e lasciare che la visione periferica faccia il resto e, infine, il terzo, ovvero scorrere riga per riga fino a trovare, finalmente, ciò che stiamo cercando.