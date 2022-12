Hai trovato i 2 gattini? Sono in questa stanza: solo 1 persona su 10 ci riesce

Riesci a trovare i 2 gattini che ci sono all’interno della stanza? Non è difficile, ma solo 1 persona su 10 riesce ad individuarli in pochi secondi.

Inutile girarci intorno, nella maggior parte dei casi l’essere umano tende a credere solo ciò che vede e percepisce direttamente. È però anche vero che alcune apparenze possono trarre in inganno non solo lo sguardo ma anche la mente: questi sono i giochi dei test di illusione ottica.

Viene mostrata una immagine che invia determinati messaggi al cervello, sta poi a lui interpretare e scoprire quale sia la verità. A volte, da una immagine semplice e banale si scoprono cose che la mente umana non è stata in grado di percepire in pochi secondi. Come in questo caso, con la foto di questa famiglia che si rilassa all’interno della propria stanza. Con loro ci sono due gattini, ma solo i più scaltri troveranno i felini in meno di dieci secondi.

Tipologie di illusione ottica

Prima di scoprire insieme dove sono nascosti tutti i gattini, ci sono diverse tipologie di illusione ottica e ognuna di queste ha caratteristiche completamente differenti. Tra queste gli esperti evidenziano:

Illusione ottica generica che si identifica nel momento in cui la mente riceve una informazione visiva, poi percepisce tanti piccoli dettagli che in realtà nell’immagine non ci sono. È l’occhio che fa vedere ciò che vuole e il cervello elabora qualcosa di fantasioso perdendo dettagli precisi e molto importanti;

Illusione cognitiva che cambia completamente la conoscenza su un oggetto o soggetto. Tutto nasce nel momento in cui mente e sguardo interferiscono tra loro;

Test di illusione: hai trovato i due gattini in meno di 10 secondi?

L’immagine che viene proposta oggi come test di illusione visiva, mostra una famiglia composta da madre – padre e bambina che si rilassano all’interno di una stanza. È tutto molto semplice e ordinario, con i soggetti che sono in soggiorno mentre uno legge, la moglie parla e la bambina gioca con le bambole.

È un disegno in bianco e nero, molto carino. La famiglia non è sola, infatti ci sono anche due gattini che fanno loro compagnia e dormono. Una persona su dieci riesce ad individuare i gatti in soli 10 secondi, anche se non è facilissimo.

Si potrebbero confondere con i vari elementi da decoro, ci si potrebbe distrarre con tutto quello che sta facendo la famiglia e perdersi tra i vari dettagli. È una immagine che è diventata virale sul web, proprio perché mette alla prova anche le menti più attente.

Ci vogliono solo 10 secondi di osservazione per trovare i due gatti che sono proprio dentro la stanza e stanno dormendo. Chi ci riesce ha una mente veloce e attenta ad ogni tipo di sfumatura e dettaglio, chi invece non individua i gattini è solo perché si lascia confondere e non percepisce subito quello che dovrebbe. Per chi desidera avere la soluzione, eccola qui di seguito: