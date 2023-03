“Ha tradito Camilla con la sosia di Diana”, l’indiscrezione su Re Carlo III

Ha tradito Camilla con la sosia di Diana: sembra essere proprio questa l’indiscrezione su Re Carlo III che sta circolando. Vediamo di capirne di più qui di seguito. Informazioni precise su quest’indiscrezione.

I retroscena che vedrebbero coinvolto Re Carlo III in una relazione al di fuori del suo matrimonio, andrebbero a collegarsi con quella che appare come una vera e propria sosia di Lady Diana. Le notizie trapelate che riguardano Carlo d’Inghilterra, si basano su una sorta di innamoramento da parte sua nei confronti dell’attrice che interpreta Lady D. in The Crown.

Ha tradito Camilla: il tradimento di Re Carlo III

La notizia che sta circolando su Re Carlo III sembra essere proprio questa e sembra parlare di un’indiscrezione che riguarda un tradimento attuato nei confronti di Camilla.

Il Re Carlo III non è, dunque, riuscito a resistere al fascino estremo di Elisabeth, un’attrice che non solo è molto più giovane di lui, ma che ha pure una considerevole somiglianza con la sua ex, morta in modo tragico.

Si tratterebbe quindi di una notizia che sta rimbalzando su tutti i giornali di gossip, come l’intrigo più scottante degli ultimi tempi, collegato ai membri appartenenti alla Royal House.

Da quanto dicono le notizie che arrivano dall’Inghilterra, il Re Carlo III avrebbe mostrato una vera e propria infatuazione verso Elizabeth Debicki. Tra l’altro si tratta di un’attrice con molti meno anni rispetto a lui, molto bella e definita come la sosia di Diana.

Ma chi è esattamente Elisabeth? L’attrice è originaria dell’Australia e viene ritenuta come una donna molto somigliante alla principessa Diana. Forse è proprio per questo motivo che è stata selezionata e scelta per interpretare la sfortunata e triste principessa nel film The Crown.

Una donna che non è passata assolutamente inosservata, per quanto riguarda il Re Carlo II. Infatti quest’ultimo ha subito mostrato un interesse particolare nei confronti del carisma dell’attrice che è la copia esatta della moglie morta in un modo così terribile.

Ma non è stato solo questo il motivo che l’ha fatta ritenere praticamente irresistibile agli occhi del re dell’Inghilterra.

Infatti Elisabeth è pure una donna molto giovane e si tratta di un’altra peculiarità che è piaciuta molto al Re Carlo III.

Ha tradito Camilla: lo scandalo che sta facendo tremare la Royal House

La notizia ovviamente sta facendo e ha fatto davvero tanto scalpore. Un magazine molto noto tra quelli tedeschi è stato il primo a parlare del tradimento di Carlo nei confronti di Camilla.

Parlando in modo piuttosto dettagliato degli intrecci amorosi che, a quanto pare, si stanno verificando fra Carlo e la bella attrice. Tra l’altro ciò avrebbe conseguentemente comportato pure determinate reazioni da parte di Camilla, ovvero la regina consorte.

In riferimento a Camilla, anche lei avrebbe tradito il marito addirittura con il suo ex, ossia Andrew Parker Bowles. Difatti quest’ultimo le ha mostrato ampiamente la sua vicinanza, nel momento in cui la regina consorte ha iniziato ad essere posizionata sotto la lente d’ingrandimento a causa del libro autobiografico di Henry. Ciò per via delle accuse che il figlio di Carlo e Diana ha fatto trapelare contro Camilla.

Il suo ex marito si è mostrato molto premuroso nei confronti di Camilla, la quale spesso si è sfogata con lui per gli attacchi ricevuti da Henry e stampati in bianco e nero proprio sul libro intitolato Spare.

Fino a quando le confidenze si sono trasformate in una relazione amorosa. Un tradimento notato dal Re Carlo e di cui si è accorto a solo un paio di mesi, dall’incoronazione in via ufficiale di Camilla prevista per il 6 maggio.

A questo punto anche Re Carlo ha iniziato a guardarsi intorno, più che altro per potersi così vendicare dell’affronto subito dalla moglie.

La relazione tra Re Carlo III ed Elisabeth

Ecco che la notizia riguardo Re Carlo sembra essere proprio questa. In base alle notizie riportate dalla rivista tedesca, il legame presente tra l’attrice e Re Carlo III corrisponderebbe a un classico colpo di fulmine. Quello che spesso non si riesce a controllare per il forte impatto che può avere su chi lo sperimenta.

Una passione intensa e immediata scattata tra i due, nel momento in cui il Re avrebbe fatto in modo di organizzare un incontro di lavoro con lei.

Quindi dopo il primo incontro attuato per motivi prettamente professionali, visto che Elisabeth ha interpretato il ruolo di Lady Diana, ci sarebbero stati altri incontri tra i due scaturiti poi in una relazione extraconiugale.

In molti sostengono che tale relazione amorosa sia iniziata perché il Re Carlo II ha scoperto la scappatella della moglie Camilla.

I vecchi amori di Re Carlo: altri dettagli sul Re e sulle sue relazioni

Insomma Re Carlo sembra essere al centro proprio per le sue vicissitudini amorose, a quanto pare.

Il monarca inglese non ha mai nascosto la sua inclinazione verso il fascino femminile.

Difatti poco tempo fa si è tornato a parlare di lui per via di un presunto ritorno di fiamma nei confronti della nota cantante a attrice Barbara Streisand. Un suo amore giovanile che, a quanto pare, è rimasto impresso nella mente del Re. A tal punto da decidere di invitarla all’incoronazione della consorte, senza però consultarsi prima con sua moglie.

La relazione con Elisabeth ricorda quella avvenuta da giovani tra Carlo e Camilla, non approvata a quei tempi dai genitori di Carlo. Fino a quando poi tra Carlo e Camilla è scoppiata nuovamente la passione quando lui era ancora sposato con Diana. Un amore contrastato quello tra Camilla e Carlo, che non dovrebbe vacillare neanche a causa di questi tradimenti attuali.

Eppure ora è proprio questa la notizia che ormai sta circolando e che si sta facendo sempre più insistente, anche perchè si parla di persone note. E come sappiamo, quando una persona nota fa qualcosa, che sia in ambito amoroso o no, ci mette davvero poco a fare il giro e a essere noto a tutti.