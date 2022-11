“Ha sfondato la porta”, diatriba a casa Totti: cosa sarebbe accaduto | Il retroscena

Ormai si sa: Francesco Totti ed Ilary Blasi non si sono affatto lasciati bene ed oggi emerge un nuovo retroscena sulla rottura. Vediamo di cosa si tratta.

Se da un lato la Blasi non avrebbe restituito a Totti i suoi Rolex, dall’altro lui non avrebbe restituito all’ex moglie le sue borse firmate.

La diatriba tra Totti e Blasi

Sono stati sulla bocca di tutti per tutta l’estate: si tratta dell’ormai ex coppia formata da Totti e Blasi. I due, a metà luglio, avevano rilasciato due comunicati disgiunti in cui annunciavano ad i fans la loro intenzione di separarsi. La separazione, in realtà, era già nell’aria ma era stata smentita fortemente da entrambi.

Una smentita che arrivava ad hoc per permettere a lei di poter condurre serenamente la sua Isola dei Famosi, andata avanti fino a fine giugno. Dopo l’annuncio della separazione tra Totti e Blasi i due sono stati sulle pagine di tutte le riviste scandalistiche, siano esse web o cartacee, ma anche delle testate importanti. Ognuno cercava di avanzare un’ipotesi sulla fine della relazione.

Poi, è emersa l’amante, poi diventata compagna ufficiale di Totti: Noemi Bocchi che sarebbe stata la responsabile della fine di una storia d’amore durata ben venti anni.

Poi hanno fatto seguito le varie frecciatine che si è lanciata di continuo l’ex coppia e cha ha scatenato il web: lei avrebbe sottratto i Rolex di lui; Totti, per contro, avrebbe sottratto a lei le sue borse firmate.

Ilary Blasi si sarebbe ripresa le sue borse

La conduttrice, per recuperare le borse che l’ex marito Francesco Totti le avrebbe sottratto, si sarebbe rivolta ad un fabbro esperto. Le borse ed altri accessori firmati, infatti, erano custoditi dietro una porta chiusa a chiave.

Gli accessori costosi e firmati erano stati tolti dalla cabina armadio della casa dei due per essere messi altrove. Dalla cabina, infatti, erano state trasferite nella Spa della loro villa all’Eur. Dopo aver sfondato la porta con l’aiuto di un esperto, dunque, Ilary potrà riappropriarsi del suo patrimonio griffato.

Le borse e gli altri accessori erano stati messi da Totti proprio lì, ben conservati. L’ex calciatore, infatti, le custodiva lì forse perché aspettava di barattarle con i suoi orologi che l’ex moglie aveva sottratto dalla cassetta di sicurezza di famiglia. Era metà giugno.

I Rolex di Totti avrebbero un valore di oltre un milione di euro e non sarebbero ancora stati restituiti. La ex coppia, intanto, si dovrà incontrare nuovamente in Tribunale il prossimo 11 novembre. In quella data, come è giusto che sia, entrambi saranno accompagnati dai rispettivi avvocati. Il giudice della settima sezione civile Francesco Frettoni ha aperto un’istruttoria e ha fissato quella data per l’udienza. In quella data, entrambi dovranno esporre le loro ragioni.