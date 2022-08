“Ha passato la notte lì”, clamoroso scoop: Totti inchiodato a casa sua dopo il divorzio | FOTO

Continua la soap opera che ha come protagonista Francesco Totti che, da quando ha lasciato Ilary Blasi sembra non ne combini una giusta.

Totti subito dopo le dichiarazioni di separazione tra lui ed Ilary era corso sotto casa di Noemi Bocchi, la sua amante.

Totti di nuovo da Noemi

Sembra che Francesco Totti abbia deciso di fare sul serio con Noemi Bocchi. Le foto in esclusiva della loro reunion sono state pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi. Ma andiamo con ordine.

Totti si sarebbe recato nell’appartamento romano di Noemi alle 21:30 circa di sera. Era giovedì 28 luglio. Poi, non ne è più uscito fino al mattino successivo, alle 10:45. Ciò significa che ha dormito da lei. Le indiscrezioni vogliono che, l’ex giocatore della Roma, non si senta pronto a vivere ancora la storia con Noemi appieno.

Il fatto che inizi a frequentare la sua casa, come faceva prima, però, fa in modo che si pensi che ormai, Totti sia una figura familiare per lei e per i suoi figli. Non sarebbe un caso, dunque, che la piccola di casa, abbia raccontato di un’amicizia con i figli della presunta amante del padre. Ecco perché ha deciso di non nascondersi più. Del resto, subito dopo la comunicazione ufficiale di separazione, la prima cosa che Totti ha fatto è stata proprio recarsi sotto casa di Noemi.

Noemi imperturbabile

Dunque, qualsiasi mistero sembra essersi dissipato: il Pupone e l’ex moglie 34 enne di Mario Caucci hanno una relazione. I due, in realtà si frequenterebbero da molti mesi, quasi un anno. L’obiettivo dei media, in queste ore, sembrerebbe quello di definire i contorni di questa storia d’amore.

Lo scoop sarebbe stato possibile perché la flower designer che si è recata dalla Bocci, avrebbe lasciato aperto e libero il passaggio verso la casa di lei. Lì i fotografi hanno trovato Totti che sfrecciava sullo scooterone.

Dalle foto di Chi è emerso un caposaldo in questa storia: Noemi appare una donna imperturbabile ed impenetrabile. Nelle foto, infatti, ha sempre lo stesso viso inespressivo, mentre i suoi social sono bloccati.

Non si capisce se, da tutta questa vicenda, sia infastidita oppure spaventata o chissà. Probabilmente, non si sente nemmeno colpevole della separazione tra Totti e la Blasi poiché si dice che i due erano ormai lontano da tempo.

Un’espressione, quella seriosa ed imperturbabile, anche se viene sorpresa dai paparazzi insieme ai suoi figli mentre fa la spesa. Che ogni suo passo sia calcolato in modo freddo? Probabilmente sa che se dovesse svolgere anche solo un passo falso la situazione potrebbe incrinarsi.