“Ha chiesto il divorzio”, lei non vuole firmare: scoppia la bufera a casa Grimaldi

Dopo il compleanno festeggiato in casa Grimaldi, Carolina di Monaco ha scatenato una bufera circa il suo ex marito.

Sembrerebbe che la principessa di casa Grimaldi non voglia divorziare da Ernst di Hannover. Vediamo meglio cosa è successo.

Compleanno in casa Grimaldi

Carolina di Monaco, la principessa di casa Grimaldi, sorella di Alberto, ha festeggiato il 23 gennaio scorso il suo compleanno. La principessa ha compiuto i 66 anni d’età ma sembrerebbe che i suoi festeggiamenti siano stati messi in ombra da un altro membro della casa Grimaldi.

Carolina e Charlene, infatti, compiono gli anni a pochi giorni di distanza e, secondo i media, i festeggiamenti del compleanno della seconda potrebbero offuscare la prima. Tra l’altro si dice che Carolina abbia tentato più volte di allontanare Charlene dal fratello. Secondo alcune dichiarazioni fatte dalla principessa in passato, la cognata avrebbe deluso i monegaschi con i suoi capricci e i modi di fare non propriamente affidabili. Nonostante questo, i figli di Carolina si sono recentemente riavvicinati alla zia Charlene.

Un’altra questione, però, ha interessato recentemente Carolina di Monaco. Il suo terzo marito, nel 1999, è stato Ernesto Augusto di Hannover, duca di Brunswick e Lünenburg, principe di Gran Bretagna e d’Irlanda, erede del casato di Hannover. Le nozze avvennero quando Carolina spegneva le sue 41 candeline, quando era incinta di Alessandra di Hannover. Benché non sia ancora separata ufficialmente, con Ernest Carolina vive separata sin dal 2009.

Chi non vuole firmare le carte del divorzio?

Carolina di Monaco non avrebbe accettato la richiesta di divorzio da Ernest August di Hannover – come riportano i media francesi. L’uomo avrebbe sperato di porre fine alla loro relazione perché egli avrebbe voluto formalizzare con la sua grande amica Claudia Stilianapoulos.

Ernst August ora vive a Madrid proprio con Claudia mentre Caroline vive a Monaco. Nonostante questo, sono ancora sposati e non separati legalmente. Nonostante le vite separate da quasi 15 anni, Carolina di Monaco si rifiuterebbe ancora di divorziare dal padre di sua figlia Alexandra anche se lui è impegnato in una relazione sentimentale da un anno.

I due, fino ad ora, non avrebbero mai divorziato perché gli interessi in ballo sarebbero troppi. A partire dal patrimonio che è stimato per oltre 350 milioni di euro. Inoltre, soltanto se resta ancora sposata Carolina può mantenere il titolo nobiliare di sua altezza reale. Un divorzio che non è mai avvenuto di comune accordo ma che oggi prende una piega diversa.

Ernst, infatti, ha chiesto il divorzio a Carolina perché si è perdutamente innamorato di Claudia e vorrebbe sposarla e mettere su famiglia.

Per ora, Carolina ha risposto con un secco no intricando ancora di più la situazione. Vediamo come andrà a finire ma questa potrebbe essere soltanto essere la punta dell’iceberg.