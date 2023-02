“Ha bestemmiato”, l’indiscrezione a Sanremo: il microfono è rimasto acceso | VIDEO

By

Uno dei partecipanti in gara a questo Festival di Sanremo avrebbe bestemmiato. Ecco il video che risolve il mistero.

Chiariamo tutto sulla vicenda, ormai diventata virale, che vedrebbe la bestemmia di uno dei cantanti più amati in gara all’ultima edizione del Festival.

Sanremo 2023, la scaletta della quarta serata

Oggi, 10 febbraio 2023, andrà in onda su Rai 1 la quarta serata del Festival di Sanremo. Si tratta di una serata speciale, perché gli artisti in gara non si esibiranno con le loro canzoni, bensì con delle cover, assieme ad altri noti cantanti.

Oggi si esibiranno tutti e 28. Ecco quali saranno le canzoni che interpreteranno e soprattutto con quali artisti:

Anna Oxa con Iljard Shaba canterà “Un’emozione da poco” di Anna Oxa

Articolo 31 con Fedez canterà un Medley degli Articolo 31

Colapesce Dimartino con Carla Bruni canteranno “Azzurro” di Adriano Celentano

Colla Zio con Ditonellapiaga canterà “Salirò” di Daniele Silvestri

Coma_Cose con Baustelle canteranno “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri

Gianluca Grignani con Arisa canterà “Destinazione paradiso” di Gianluca Grignani

Gianmaria con Manuel Agnelli canterà “Quello che non c’è” degli Afterhours

Giorgia con Elisa canterà “Luce (Tramonti a nord est)” di Elisa e “Di sole e d’azzurro” di Giorgia

I Cugini di Campagna con Paolo Vallesi canteranno “La forza della vita” di Paolo Vallesi e “Anima mia” de I Cugini di Campagna

Lazza con Emma e con Laura Marzadori canterà “La fine” di Nesli

LDA con Alex Britti canterà “Oggi sono io” di Alex Britti

Leo Gassmann con Edoardo Bennato e con il Quartetto Flegreo canterà un Medley di Edoardo Bennato

Madame con Izi canterà “Via del campo” di Fabrizio De Andrè

Mara Sattei con Noemi canterà “L’amour toujours” di Gigi D’Agostino

Marco Mengoni con Kingdom Choir canterà “Let it be” de The Beatles

Mr. Rain con Fasma canterà Qualcosa di grande” di Cesare Cremonini

Olly con Lorella Cuccarini canterà “La notte vola” di Lorella Cuccarini

Paola & Chiara con Merk e con Kremont canteranno un Medley di Paola & Chiara

Rosa Chemical con Rose Villain canterà “America” di Gianna Nannini

Shari con Salmo canterà un Medley di Zucchero “Hai scelto il diavolo in me”

Tananai con Don Joe e con Biagio Antonacci canterà “Vorrei cantare come Biagio” di Simone Cristicchi

Utimo con Eros Ramazzotti canterà un Medley di Eros Ramazzotti

Will con Michele Zarrillo canterà “Cinque giorni” di Michele Zarrillo

L’attesissima quarta serata, però, è stata oscurata dalla notizia di una bestemmia che sarebbe stata pronunciata da un artista. Ecco di chi stiamo parlando.

Chi è l’artista che avrebbe bestemmiato

Nelle ultime ore circola sul web la notizia che un cantante in gara a Sanremo avrebbe bestemmiato. Stiamo parlando di Gianluca Grignani.

Secondo alcuni telespettatori, infatti, il cantante avrebbe bestemmiato alla fine della sua performance. La voce è arrivata allo stesso artista, che ha voluto chiarire tutto in un video che vi mostriamo di seguito:

È passato su Rai 1 un messaggio di oltre un minuto contro la guerra, contro la violenza sulle donne e, fermando l’esibizione, anche sulla differenza che fa l’età. Questo è quello che vorrei che fosse colto. pic.twitter.com/xn1e98jWKF — Gianluca Grignani (@grignanipage) February 9, 2023

Grignani ha chiarito, quindi, di aver detto “porto via” e di non aver pronunciato nessuna bestemmia. Ha anche dichiarato in maniera ironica di “portar via” le baggianate che molti utenti starebbero continuando a inventarsi.

Nessuna bestemmia, quindi, semplicemente una cattiva lettura di labiale e una mala percezione del suono.