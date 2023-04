Guterres, segretario generale dell’Onu, è stato intercettato dai leak Usa

Alcuni leak Usa hanno intercettato le telefonate private del segretario generale dell’Onu Antonio Guterres con altri funzionari delle nazioni unite. All’interno delle conversazioni il segretario ha espresso “giudizi” su alcuni capi di stato.

I leak Usa hanno intercettato alcune conversazioni di Antonio Guterres, segretario generale dell’Onu. Il Washington Post le ha poi rese pubbliche.

I documenti pubblicati contengono una serie di “lamentele” da parte di Guterres, il quale a quanto pare si definisce “sdegnato” per il divieto di una visita in Etiopia e frustrato con il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky.

Le motivazioni della sua frustrazione non sono chiare, ma alcune fonti vicine al segretario generale delle Nazioni Unite affermano che probabilmente essa sia dovuta essenzialmente a causa del lungo viaggio che gli aspetta per visitare Kiev, in concomitanza alla sua trasferta in Africa, Svizzera, Iraq e Quatar.

Anche perché Guterres viaggia unicamente su voli di linea e dunque è abituato a svolgere lunghi viaggi.

Intercettazioni e fughe di notizie negli Usa

La pubblicazione di documenti sensibili e la fuga di notizie sono elementi molto comuni. Soprattutto negli ultimi anni, con lo sviluppo di nuove tecnologie che hanno reso più facile l’acquisizione di informazioni sensibili.

Infatti proprio qualche giorno fa la BBC News ha parlato della più grande fuga di informazioni nella storia degli Stati Uniti.

A quanto pare infatti, lo scorso venerdì il governo statunitense avrebbe accusato un impiegato 21enne della sezione di intelligence della Massachusetts Air National Guard, Jack Teixeira di “presunta” diffusione di documenti altamente sensibili su internet.

A quanto pare il 21enne avrebbe inviato il fascicolo di documenti sensibili su un gruppo privato all’interno del social network Discord. Dopo poco, le preziose informazione sarebbero trapelate e diffuse pubblicamente su internet.

Tra le informazioni presenti all’interno dei documenti vi sono le attuati condizioni della guerra in Ucraina o anche informazioni sugli alleati degli Stati Uniti come Israele o la Corea del Sud.

Si può affermare che negli Stati Uniti le intercettazioni e la pubblicazione di documenti sensibili sono elementi all’ordine del giorno.

Va però precisato che, in alcuni casi, questa diffusione però può essere altamente dannosa per la sopravvivenza e l’ordinamento di uno stato.