Guerra in Ucraina: nuove difficoltà per i cittadini di Kiev, città sulla quale scatta scatta nuovamente l’allarme aerei.

Il Cremlino afferma che i civili soffrono delle conseguenze del rifiuto di Kiev di negoziare. La sofferenza dei civili in Ucraina, di fronte alle interruzioni di corrente in pieno inverno dopo gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche, è la conseguenza della mancanza di volontà da parte ucraina di risolvere il problema, di avviare negoziati, del suo rifiuto di cercare un terreno comune, ha riferito il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, interrogato sulle interruzioni di corrente subite da milioni di ucraini.

Guerra in Ucraina: Mosca conferma il rinnovo dell’accordo sul grano “senza alcuna modifica”

La Russia ha confermato giovedì il rinnovo “senza alcuna modifica nei termini e nella portata” dell’accordo sulle esportazioni di grano ucraino, dopo che Turchia, Nazioni Unite e Ucraina ne avevano annunciato la proroga in mattinata. Mosca si è brevemente ritirata dall’accordo a fine ottobre, denunciando l’uso del corridoio umanitario da parte di Kiev “a scopi militari” .

Inoltre, migliaia di prigionieri russi sono stati inviati al fronte in Ucraina e reclutati direttamente da Evgueni Prigojine, capo dei mercenari del Gruppo Wagner: i detenuti vengono posti in prima linea nei combattimenti e pochissimi sopravvivono.

Le perdite sono spaventose. “Il 99% muore” , assicura al Le Monde, Olga Romanova, fondatrice di Rus Sidiachaïa ( “Russia nell’ombra” ), ONG che dal 2008 difende i diritti dei prigionieri. “Su 500 prigionieri inviati al fronte a giugno, solo due sono ancora vivi”, continua l’attivista, che vive a Berlino dal 2017 per sfuggire a procedimenti politici.

La delicata e testa questione della Polonia

In Polonia orientale martedì è caduto un missile, causando la morte di due persone, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista online concessa per l’occasione dal Bloomberg New Economy Forum.

Il capo dello Stato sostiene – inoltre – che il missile sia stato inviato dall’esercito russo, che allora stava effettuando un massiccio bombardamento sull’Ucraina, mentre la Polonia e le potenze occidentali propendevano per l’ipotesi di un fuoco accidentale della difesa aerea ucraina.

Secondo il governo polacco la decisione non è stata ancora presa, ma agli osservatori ucraini visiteranno probabilmente il luogo dell’esplosione, che dista a 6 chilometri dal confine.

“Una squadra di investigatori polacchi e americani è sul posto” , ha detto alla televisione TVN 24, Jakub Kumoch, consigliere diplomatico del presidente polacco Andrzej Duda.

“Se entrambe le parti [Varsavia e Washington] sono d’accordo, e so che non ci saranno obiezioni da parte degli americani, tale accesso potrebbe essere concesso presto“, ha aggiunto.

Jacek Siewiera, capo dell’Ufficio per la sicurezza nazionale, ha dichiarato alla radio FM RMF che, per quel che sa, Andrzej Duda non era contrario alla presenza di osservatori ucraini sul territorio.