Guerra in Ucraina: Kiev attacca Meltipol, il Donetsk e la Crimea

Arriva da fonti sia russe che ucraine la notizia che Kiev ha bombardato alcune zone dell’Ucraina occupate dalla Russia, come Meltipol, il Donetsk e l’annessa regione della Crimea. Ecco le ultime notizie.

La guerra in Ucraina continua, con bombardamenti ancora forti in tutto il Paese. Il conflitto, iniziato lo scorso febbraio, non accenna a concludersi e in queste ore Kiev ha attaccato alcune zone occupate dall’esercito russo.

Si tratta dei territori di Meltipol, del Donetsk e della Crimea, dove sono stati bombardati diversi obiettivi dove si trovavano le forze di Putin. Ecco le novità delle ultime ore dall’Ucraina.

Kiev attacca l’esercito russo in Ucraina

Nelle ultime ore ci sono state numerose esplosioni nelle città e nei territori occupati dai russi in Ucraina, come Meltipol, la Repubblica popolare del Donetsk e l’annessa Crimea.

Kiev, secondo quanto riportato da fonti sia ucraine che russe, ha bombardato con diversi missili Meltipol, dove è stata colpita una chiesa occupata dai russi provocando 10 feriti.

Ancora, altri venti missili sono stati lanciato nel Donetsk, sempre occupato dalle forze russe, e poi ancora in Crimea la caserma di Sovietske.

Intanto, oltre 200 residenti di Zaporizhzhia sono detenuti dall’esercito russo, come afferma il capo dell’amministrazione militare regionale Oleksand Starukh.

La regione, una delle più colpite negli ultimi mesi a causa della presenza della centrale nucleare, è stata occupata dai russi che negli ultimi nove mesi hanno tenuto prigioniere più di 500 persone.

La situazione, quindi, continua ad essere tesa, ma il Presidente ucraino Zelensky si dice ottimista per quanto riguarda i possibili accordi di pace, di cui ha parlato con il presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden.

In un tweet condiviso afferma, infatti, di aver parlato al telefono con lui e si essere come sempre “totalmente d’accordo sui nostri obiettivi”.

Zelensky continua dicendo che l’Ucraina parteciperà al G7 e che si sente positivo per quanto riguarda i punti dell’accordo di pace che potrebbe essere proposto al Presidente russo Putin.

Joe Biden, invece, sottolinea in un comunicato della Casa Bianca il continuo sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina.

Nel comunicato si legge:

Ha ribadito l’impegno degli Stati Uniti a continuare a fornire all’Ucraina sicurezza, assistenza economica e umanitaria, ritenendo la Russia responsabile dei suoi crimini di guerra e atrocità e imponendo costi alla Russia per la sua aggressione

Il Paese ha infatti la priorità di cercare di rafforzare la difesa aerea per l’esercito ucraino, inoltre la nota evidenzia come Biden rinnova l’impegno di investire 53 milioni di dollari per rafforzare la stabilità energetica dell’Ucraina, che in questi mesi vacilla.

Bombardamenti in tutto il Paese, l’Ucraina continua a soffrire

Intanto, i bombardamenti come abbiamo visto continuano su tutto il territorio dell’Ucraina.

Nelle ultime 24 ore, le forze armate di Kiev hanno respinto numerosi attacchi russi in 11 villaggi nel Lugansk e nel Donetsk, come riporta lo Stato Maggiore dell’esercito.

I russi, infatti, hanno bombardato le infrastrutture civili della città Konstantinovka, nel Donetsk. Inoltre, con attacchi aerei hanno attaccato le truppe ucraine e si sono contati oltre 60 attacchi missilistici contro le città di Kherson e su diverse postazioni dell’esercito di Zelensky.

Vladimir Putin, dalla Russia, torna a parlare di una possibile guerra nucleare, affermando però che lo utilizzerà solo come strumento di difesa, per rispondere a un possibile attacco in Russia.