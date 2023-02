Guerra in Ucraina, giorno 363 del conflitto

A Kherson in Ucraina i missili hanno colpiti i civili che si trovavano in attesa dl bus, accordo tra Russia e Cina per un intesa contro il “bullismo unilaterale”.

Secondo alcune indiscrezioni la Russia avrebbe fallito il test missile intercontinentale del “Satan II” di cui gli Stati Uniti d’America erano a conoscenza da tempo.

Guerra in Ucraina, giorno 363

Siamo giunti al giorno 363 del conflitto, mancano solo un paio di giorni all’anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina.

Durante le scorse ore Stephane Dujarric, portavoce dell’Onu, ha parlato della necessità che USA e Russia riprendano nuovamente il trattato New Start e i trattati bilaterali per poter ridurre l’utilizzo delle armi nucleari strategiche.

Questi trattati fino ad ora hanno dato sicurezza all’intero panorama internazionale, e secondo il portavoce è necessario che ci sia un reale controllo sull’utilizzo delle armi nucleari per evitare catastrofi di ogni genere.

Secondo le dichiarazioni di Sergei Lavrov, il Ministro degli Esteri della Russia, la presenza di Biden a Kiev è stata semplicemente uno “show” un tentativo di poter salvare il regime ucraino.

Intanto Biden durante il suo discorso nella città di Varsavia ha ribadito che “L’Occidente non aveva alcuna intenzione di attaccare la Russia” a differenza di quanto invece dichiarato da Putin.

Il presidente degli Stati Uniti ribadisce che la guerra è stata una scelta di Putin e ci ha tenuto a precisare che gli USA continueranno a sostenere nel tempo l’Ucraina.

Zelensky nel suo messaggio serale ha precisato che l’esercito ucraino ha attualmente mantenuto salde le sue posizione nell’est Ucraina, nonostante la Russia continui ad attaccare costantemente.

Ha inoltre aggiunto che dalle informazioni in suo possesso la Russia nelle regioni di Luhansk e Donetsk sta subendo “enormi perdite”. In queste ore continuano comunque gli attacchi da parte dell’esercito russo che hanno preso di assalto alcune zone vicino Marinka.

Il capo della diplomazia Wang Yi nei giorni scorsi ha incontrato nella città di Mosca Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza russo, durante questo incontro le due nazioni hanno raggiunto un’intesa e si sono trovate d’accordo sull’effettiva necessità di combattere “ogni forma di bullismo unilaterale”.

Sia per la Russia che per la Cina è essenziale mantenere la pace e la stabilità nella zona dell’Asia-Pacifico. Durante l’incontro hanno discusso dei metodi per poter migliorare la governance globale e hanno affrontato anche la tematica sulla guerra in Ucraina.

Chiarendo che entrambe vogliono opporsi ad ogni forma di bullismo unilaterale e promuovere la democrazia su tutti i territori e nelle relazioni internazionali.

Oggi è atteso un nuovo incontro tra Wang e Sergei Lavrov, ministro degli esteri russo, per presentare un nuovo piano di pace di 12 punti, non si esclude che Wang possa incontrare proprio il presidente Putin.

Russia, fallito il test missile “Satan II”

Secondo quanto riportato dai funzionari statunitensi che sono stati citati dalla Cnn, nei giorni scorsi la Russia avrebbe fallito il test missile intercontinentale “Satan II”.

Il “Satan II” era già stato testato con successo in precedenza, invece questa volta il test sarebbe fallito. Gli Stati Uniti erano a conoscenza di questo test e quindi non è stata considerata un’anomalia.

Nella notte il sistema di difesa antiaereo ucraino si è azionato nella notte per poter respingere un attacco a Sumy. Ha riportare la notizia è stata l’amministrazione regionale di Sumy su Telegram con queste parole “l’attacco è stato respinto e l’obiettivo è stato colpito”.

Nelle ultime ore sono state registrate circa 78 esplosioni nella regione di Sumy a causa dei bombardamenti nemici. Secondo quanto riportato dall’amministrazione militare regionale, l’esercito russo sta bombardando cinque comunità territoriali nella regione.