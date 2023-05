Guarda cosa succede se unisci 2 foglie di alloro al bicarbonato: non te lo aspetti

By

Alloro e bicarbonato insieme, che cosa succede? Gli esperti del pulito svelano un trucco inaspettato e da provare subito.

Se alloro e bicarbonato vengono uniti, che cosa accade? Facendo un piccolo passo indietro, bisogna pensare a tutti i libri che ci sono all’interno di una abitazione. Questi con il tempo possono rovinarsi, essere attaccati dalla muffa o dai pescolini gialli. C’è un metodo rivelato dagli esperti che consiste nell’usare i due ingredienti per ottenere qualcosa di inaspettato. Un metodo innovativo da provare subito.

Cosa succede se unisci l’alloro al bicarbonato

I libri devono essere protetti dal tempo e anche da tutto ciò che potrebbe rovinare le loro pagine. Possono essere ricoperti di polvere o di muffa, oppure essere il mangime perfetto dei pesciolini in argento.

Per pulire i libri ed eliminare la polvere basterà usare un ingrediente chiave, ovvero il bicarbonato di sodio. È un rimedio facile da usare e completamente naturale, ricco di proprietà per la pulizia completa di libri. Come fare? Semplice, infatti basterà versare in 300ml di acqua calda solo due cucchiai di bicarbonato.

Per potenziare l’azione e rendere la sostanza profumata, aggiungere due o tre gocce di olio essenziale della profumazione preferita. Immergere un panno dentro la soluzione e pulire la copertina spolverandola. La sostanza può anche essere messa dentro un contenitore con lo spray, così da vaporizzarla ogni volta che ci si vuole dedicare alle pulizie.

È importante che il panno venga passato con delicatezza, inoltre non impregiare mai di acqua il libro per non rovinarlo.

Alloro e bicarbonato, come eliminare la muffa e proteggere i libri

Se c’è della muffa depositata sulla copertina di un libro, ci sono dei metodi che possono aiutare ad eliminarla. Si prende il libro con la muffa e si chiude dentro un sacchetto. Dentro il sacchetto si aggiungono due cucchiai colmi di bicarbonato di sodio e si chiude.

Il libro dovrà restare dentro la busta per 10 giorni, scuotendola ogni giorno per potenziare l’azione dell’ingrediente naturale. Si riapre il sacchetto e con un pennello si manda via tutta la muffa aiutandosi poi con l’aria fredda del phon.

Alloro e bicarbonato diventano alleati indispensabili per la salvaguardia dei libri.

I pesciolini d’argento amano cibarsi di inchiostro e pagine dei libri. Sono degli insetti piccolissimi che si possono insinuare tra le pareti: a loro piacciono i carboidrati, la polvere e la colla. Se si trovano dei buchetti sulle pagine, vuol dire che i pesciolini sono passati da quelle parti. L’alloro entra in azione, infatti basterà inserire due foglie della pianta in mezzo al libro per allontanarli subito.

In alternativa si può usare della lavanda oppure della menta piperita, tutti aromi che gli insetti non gradiscono. Tutti metodi completamente naturali che aiutano a proteggere i libri da ogni tipo di agente esterno.