Il gruppo Wagner è uno dei gruppi militari autonomi formato da mercenari tra i più sanguinari che esistono in circolazione in questo momento storico. Utilizzato da Putin per la guerra in Ucraina, ma non solo, dato che ha prestato servizio anche in Siria e si sta insediando nel reclutamento di nuove forze militari in diversi paesi del mondo.

Di questa forza militare privata e senza scrupoli si sente parlare da molto tempo nell’ambito militare e le accuse a carico del gruppo, formato da mercenari, sono consistenti e notevoli. Il Gruppo Wagner è stato fondato da Prigozhin che è anch’egli accusato di numerosi reati ed è, soprattutto, uno degli alleati più stretti del presidente russo Putin. Nei giorni scorsi ne abbiamo sentito parlare, quando il presidente ucraino Zelensky ha sferrato un attacco proprio a una delle basi del Gruppo Wagner in Russia. Ma in realtà i mercenari sono inseriti nel conflitto dall’inizio della dell’invasione in Ucraina. È proprio Prigozhin che si occupa del reclutamento di nuove forze militari da inviare in Ucraina e lo fa utilizzando canali che sono stati duramente criticati da parte delle associazioni dei diritti umani. In quanto ritengono che Wagner si occupi soprattutto del reclutamento di detenuti tra cui anche ex stupratori e assassini. Le azioni del gruppo restano impunite e comprendono violenza inaudita anche all’interno delle popolazioni che si oppongono alle decisioni o non vogliono prendere parte all’operazione militare speciale in Ucraina.

Putin lascia libertà di movimento a Prigozhin, che può disporre liberamente dei mercenari e del loro reclutamento in ambito internazionale. Questi gruppi militari sono intervenuti anche in Siria e le loro azioni crudeli sono note in ambito internazionale. Il reclutamento in questo momento sta avvenendo nella Repubblica Centrafricana dove si apprende che il Gruppo Wagner ha un potere elevatissimo sulle istituzioni statali e la Nazione porta avanti una linea di pensiero filorussa. Le istituzioni europee e moltissime associazioni internazionali per i diritti umani come la Human Rights Watch hanno accertato crimini contro l’umanità e nessun rispetto per i diritti umani da parte di questi soldati alle dipendenze di Putin.

Gruppo Wagner, reclutamento dei detenuti in Repubblica Centrafricana

Il Gruppo Wagner è noto per la sua crudeltà e per le azioni illegali portate avanti dai mercenari coinvolti nelle operazioni organizzate dal generale Prigozhin. La fama che lo preceda rivela un uomo senza scrupoli e con l’unico scopo di portare avanti e perseverare nella causa russa e lo fa senza limiti, schiacciando gli impedimenti che si intromettono lungo il cammino per compiere la missione. Un fedelissimo di Putin che non è stato scelto a caso, ma bensì per il suo pensiero legato alla supremazia russa che condivide pienamente con il capo di Stato.

Le istituzioni europee hanno sanzionato Prigozhin e il Gruppo Wagner diverse volte per la violazione dei diritti umani ma nonostante tutto i mercenari continuano con la loro attività a pieno ritmo, senza la minima intenzione di fermarsi.

Dopo aver reclutato detenuti dalle carceri russe ,che le associazioni umanitarie stimano in circa 30.000 prigionieri liberati e portati al fronte a combattere contro l’Ucraina. Dopodiché si è parlato delle forze militari afghane escluse dal servizio statunitense l’anno scorso dopo l’arrivo al potere dei talebani. Si tratta in ogni caso di persone senza scrupoli e appartenenti a gruppi ribelli, pronti a tutto pur di essere liberati.

Ora emerge un legame molto stretto con la Repubblica Centrafricana, con la quale la Russia e il Gruppo Wagner hanno stretto accordi e si sono insiriti tra le istituzioni che hanno di conseguenza lasciato operare il gruppo sul territorio. Hanno reclutato militari all’interno delle carceri nuovi da inviare nel conflitto in Ucraina.

Tra questi troviamo anche condannati per omicidio e stupro, al Gruppo Wagner non interessa quale sia il reato commesso, ma anzi, più il reato è grave e più il reclutato è pronto a tutto pur di tornare in libertà.

Le accuse a carico del gruppo di mercenari di Prigozhin

Innanzitutto va fatta una premessa su chi è il fondatore e capo del Gruppo Wagner ovvero è proprio lui il primo ad essere un criminale accusato di numerosi reati tra cui frode ma anche per aver introdotto minore in organizzazioni criminale ma la lista delle accuse è in realtà molto lunga. Il militare è uno dei fedelissimi di Putin e ha la piena fiducia del capo di Stato russo e la fama di essere un guerriero sanguinario e spietato.

I mercenari reclutati provengono da diverse parti del mondo e sono stati impiegati in Siria, prima che nell’attuale operazione militare in Ucraina. Nella maggior parte dei casi si tratta di reclute trovate o all’interno di gruppi ribelli e convinti ad unirsi per denaro alla guerra in Ucraina oppure si tratta di detenuti liberati in primis in Russia per essere impiegati nel conflitto sul territorio ucraino ma anche, come sopracitato da altre parti del mondo.

La scelta cade su persone estremamente disperate oppure senza libertà che sono disposte a qualsiasi cosa per riottenerla e quindi giurano fedeltà ai mercenari del Gruppo Wagner. Le Nazioni Unite sono intervenute in diverse occasioni nella Repubblica Centrafricana, dopo aver appurato il coinvolgimento russo e del gruppo all’interno del Paese.

Il gruppo di mercenari e il governo della Repubblica Centrafricana sono collegati dal 2017, quando la Nazione africana ha chiesto alla Russia aiuto per armi e sicurezza. Le autorità francesi hanno avvisato dalla presenza massiccia di mercenari russi nella Repubblica Centrafricana già nel 2019 indicando la cosa come molto preoccupante.

A gennaio 2022 è arrivata poi la conferma ufficiale anche da Borrell che ha confermato che il Gruppo Wagner e la Russia sono integrati nella Repubblica Centrafricana e ora controllano le attività di sicurezza nel Paese ma anche tutte le questioni più importanti.

Un legame che spaventa molto le nazioni europee e che rivela una metodologia di approccio alle nuove reclute che va poi a innescare un meccanismo che crea successivamente legami profondi tra gli Stati in difficoltà che rimangono poi fedeli alla Russia.

Dalle notizie emerse, da fonti locali, viene evidenziato come le autorità governative filorusse godano di una totale impunità e ciò aumenta i fenomeni di violenza in ogni ambito.

Oltretutto emerge che il gruppo Wagner sta reclutando ex commandos afghani che sono stati abbandonati dall’esercito Usa dopo l’ascesa al potere del governo talebano. Ma non solo, dato che sono stati inviati anche 500 militari siriani affiliati alle forze di al Assad e quindi esperti combattenti.

Un’organizzazione che Prigozhin ha studiato minuziosamente e che è più radicata di quanto si pensi. Ma soprattutto, nonostante gli ammonimenti internazionali e le sanzioni elargite nei confronti del gruppo, i mercenari continuano imperterriti le loro azioni di reclutamento e continuano ad avere una condotta che va contro ogni diritto umano.