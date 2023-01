Gravidanza a Monaco, il pancino è sempre più evidente: chi sarebbe incinta

By

Gravidanza a Monaco, il suo pancino ormai è evidente. Chi sarebbe in dolce attesa? Proprio lei, con grande sorpresa di tutti, a breve potrebbe fare il lieto annuncio.

Campane a festa per il Principato di Monaco! Sembra che la loro famiglia sia pronta ad allargarsi, il suo pancino non si può più nascondere. Ecco chi attenderebbe la cicogna.

Scoop clamoroso dal Principato di Monaco

In questa settimana la Royal Family monegasca sta attirando l’attenzione dei mass media nazionali e internazionali. Se fino allo scorso anno protagonista del gossip era Charlene che per un po’ è scomparsa dai radar mediatici per prendersi cura di se stessa e combattere contro alcuni seri problemi di salute, da qualche giorno a preoccupare è invece il principe Alberto.

Nelle uscite pubbliche più recenti, in tanti hanno notato una vistosa medicazione sul suo capo. C’è chi ha parlato di una seria malattia come un tumore, chi invece di un intervento dermatologico.

Ad oggi, non si hanno notizie su questa questione delicata. Sebbene i gossip si siano infiammati, da palazzo reale nessuno ha rilasciato una qualche comunicazione ufficiale. Oggi però vogliamo mettere da parte malattie e problemi e parlare invece di un lieto evento.

Sembra proprio che il palazzo sia pronto ad accogliere un nuovo erede: proprio lei sarebbe infatti in dolce attesa! Chi lo avrebbe mai immaginato? Che grande gioia per i sudditi.

Chi sarebbe la reale in dolce attesa

Pare proprio che non ci siano più dubbi che lei aspetti ormai da qualche settimana la cicogna. Non stiamo parlando di Charlene bensì di Charlotte Casiraghi. La figlia di Carolina di Monaco, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe infatti in attesa del suo terzo figlio, il secondo in realtà con il marito Dimitri Rassam.

A lanciare la notizia bomba è il magazine Voici che ha parlato di una gravidanza quasi certa per la nipote di Alberto di Monaco. Come sapranno i più informati, Charlotte Casiraghi ha già due bambini, ovvero Raphael Elmaleh, nato da una sua relazione passata con il caricaturista e attore marocchino Gad Elmaleh, e Balthazar, frutto invece dell’amore con il produttore e regista Dimitri Rassam, marito di Charlotte dal 2019 ma in coppia con lei dal lontano 2016.

Più volte negli anni si è parlato di una presunta gravidanza di Charlotte mai confermata dalla coppia o prontamente smentita. Questa volta però il gossip impazza e nessuno ha, almeno per ora, negato nulla.

Perché il magazine Voici è così sicuro di questa notizia bomba? Il settimanale ha analizzato alcuni outfit indossati dalla reale nelle ultime settimane e che hanno messo in evidenza un pancino sospetto.

Nel periodo natalizio, la figlia di Carolina è stata paparazzata con la principessa Charlene e i cuginetti Jacques e Gabriella, al villaggio di Natale e per l’occasione la bella reale ha indossato un cappotto molto largo che nascondeva delle curve sinuose.

Per non parlare poi di un gesto che ha fatto insospettire tanti: le sue mani più volte erano posizionate sul ventre come a voler proteggere il futuro bebè. Poi, solo qualche giorno fa, Charlotte è stata paparazzata insieme a Dimitri e al piccolo Balthazar.

La nipote di Alberto, ancora, ha indossato per la sua uscita soft e familiare, un cappotto largo, lo stesso sfoggiato anche nelle gravidanze precedenti per nascondere le curve e il pancino in evidenza.

Insomma, Voici è convinto, così come anche i sudditi, che Charlotte Casiraghi è sicuramente in attesa del suo terzo figlio e che a breve arriverà l’annuncio lieto. A quanto pare, però, non tutti sarebbero contenti di questa presunta gravidanza.

Chi non ha accolto bene il probabile arrivo di un nuovo bebè sarebbe niente di meno che la mamma di Charlotte, ovvero la principessa Carolina di Monaco. Sembra che la sorella di Alberto sia contrariata per una ragione in particolare.

Fino a poco tempo fa, pare che Dimitri e Charlotte fossero in crisi, addirittura sul punto di separarsi. Secondo fonti vicine alla famiglia monegasca, la sorella di Alberto crede che una nuova gravidanza non sia in grado di ricucire i rapporti ora fragili e compromessi della coppia. Sarà davvero così? Staremo a vedere cosa succederà.