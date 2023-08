Gravi turbolenze su un volo Milano-Atlanta della Delta Air Lines, almeno 11 i feriti

By

Paura su un volo della Delta Air Lines che viaggiava da Milano ad Atlanta, a causa delle gravi turbolenze incontrate nell’ultimo tratto percorso dall’aereo sono state 11 le persone ricoverate in ospedale tra passeggeri e equipaggio. La notizia è stata riportata dalla compagnia aerea.

Sul volo erano presenti 151 passeggeri più 14 membri dell’equipaggio. Non si conosce l’entità delle ferite riportate né lo stato di salute dei passeggeri e dell’equipaggio ricoverato. La compagnia ha reso noto che sta tentando di contattare tutti i passeggeri per prendersi cura di chi ha ricevuto infortuni o di chi è rimasto ferito sul volo. L’aereo ha incontrato una grave turbolenza nell’ultimo tratto, nonostante questo però è riuscito ad atterrare in completa sicurezza.

Paura sul volo Milano-Atlanta della Delta Airl Lines a causa di un turbolenza almeno 11 feriti

Non si sa però che ferite o l’entità delle ferite che sono state riportate. Questo il messaggio riportato dalla compagnia aerea:

“I membri del Delta Care Team si stanno mobilitando per connettersi con i passeggeri clienti del volo Delta 174 che ha subito gravi turbolenze prima di atterrare in sicurezza ad Atlanta. La nostro priorità è prenderci cura dei nostri clienti e dell’equipaggio che hanno subito infortuni”.

Con molta probabilità nelle prossime ore verranno resi noti altri dettagli su quanto accaduto e sui feriti del volo.