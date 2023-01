Gratta e Vinci, il trucco dell’ultimo biglietto per trovare quello vincente: nota il dettaglio

By

Esiste un trucco per trovare il biglietto vincente del Gratta e Vinci notando un dettaglio. Ecco quale.

Tutti quanti noi nella nostra vita vogliamo che le cose vadano per il verso giusto e molte volte ci affidiamo alla fortuna sperando di vincere una somma considerevole per poter realizzare i nostri sogni.

Per questo motivo ci affidiamo alla sorte e ai giochi del Superenalotto e della Lotteria Italia oltre che ad altri come quello ad esempio del Gratta e Vinci, che potrebbe anche farci vincere una cifra modesta.

Gratta e Vinci: ecco come scoprire quello vincente

Molte volte, però, non troviamo nessuna vittoria e quindi ci demoralizziamo un po’ ma basta pensare che è stato solamente un tentativo di poter sfidare la sorte e sperare che la dea bendata ci baciasse.

Sperare e tentare la fortuna, non è sbagliato, qualora lo si faccia moderatamente e il tutto non sfoci nella ludopatia, ossia nel vizio di spendere soldi per poter cercare di avere una vincita sostanziale.

Lo stato, ha emesso alcuni giochi che possono essere utilizzati da tutti, come ad esempio il Gratta e Vinci ed ogni anno mette a disposizioni cifre diverse ed escogita metodi diversi per la vittoria.

Da sempre, si possono trovare nelle edicole e nei tabaccai, ma anche in altri punti vendita, dei Gratta e Vinci che di solito hanno a che fare con la stagione in cui stiamo vivendo e quindi quegli estivi, quelli Natalizi, quelli di Pasqua e via dicendo.

Uno dei più famosi e graditi è stato il Turista per Sempre, dove si vinceva una quota mensile per un determinato lasso di tempo, e si poteva vivere di rendita anche per due decenni.

La percentuale di previsione

Ma spesso si è dibattuto su come trovare il Gratta e Vinci vincente e spesso tutti quanti credono che sia tra gli ultimi del blocchetto, ma si è verificato che spesso è solo una questione di casualità.

Però bisogna sapere che, di solito, lo Stato per via dell’uso del consumo di questi Gratta e Vinci, prevede una vittoria su una percentuale e quindi si è verificato che sull’acquisto di un determinato numero di cartoline da grattare, c’è una vittoria che corrisponde al 25% della quota spesa.

Questo accade specialmente se si acquistano in grandi quantità e la probabilità di risarcimento non accade se si compra solamente un Gratta e Vinci, ma accade su blocchetti oppure su quelli che costano più di 5€.

Pertanto, nonostante si siano sviluppate teorie nel corso degli anni e i nostri nonni sono convinti che esistono numeri di serie e segni che fanno presagire che ci sia un biglietto vincente, in realtà quello vittorioso lo si trova in base ad una statistica.

Quindi, ogni tot di Gratta e Vinci venduti, ci sarà quello vincente e per trovarlo è solo una questione di fortuna anche se, come già detto, lo Stato garantisce una vincita anche minima, del 25% della spesa effettuata se si supera una determinata quota di biglietti acquistati.

Spendo queste informazioni, non vi resta altro che tentare la fortuna senza farne una dipendenza, ma solo per il gusto di divertirvi e sperare in una vincita.