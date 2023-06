GP Mugello, Bagnaia ha vinto la Sprint Race: secondo Bezzecchi

La Sprint Race del Mugello va a Pecco Bagnaia. Il campione del mondo arriva davanti a Bezzecchi e Martin, quarto Zarco e quinto Marini.

La Sprint Race termina con la vittoria di Pecco Bagnaia, che ottiene il primo posto davanti al connazionale Bezzecchi e allunga così in classifica proprio sul pilota team Mooeny VR46. Sono cinque le Ducati nella top five della gara del sabato, con il terzo posto di Martin e il quarto e quinto posto di Zarco e Marini. Sesto Miller, davanti a Marc Marquez, Espargarò e Bastianini, che finisce davanti a Quartararo. La partenza del Gran Premio domani alle 14: ecco la griglia di partenza ufficiale dopo le qualifiche di stamattina.

Sprint Race Mugello, Pecco Bagnaia vince davanti a Bezzecchi, terzo Martin

Weekend fin qui di grande orgoglio per il mondo delle moto italiano. Il Gran Premio del Mugello, che era stato rimandato dopo la catastrofe in Emilia-Romagna relativa alle alluvioni, è stato all’insegna dei piloti e delle moto azzurre.

Intanto la Sprint Race, con la vittoria del campione del mondo. Il ducatista è arrivato davanti a Bezzecchi, che adesso scivola in seconda posizione nella classifica piloti. Per Bagnaia a un passo dunque dal grande slam, si chiude un sabato perfetto, tra qualifiche dove ha ottenuto la pole position per la gara di domani, vittoria in Sprint Race e record assoluto della pista.

Ma come cambia la classifica dopo la Sprint di oggi? Bagnaia ha completato un sabato praticamente perfetto, con il record della pista – una bella soddisfazione – la pole position durante le qualifiche di stamattina e la vittoria nella Sprint Race, proprio davanti a Bezzecchi. Il campione del mondo inoltre è salito a 106 punti in classifica, consolidando il primato e staccando di 4 punti proprio il connazionale della team Mooeny VR46. Martin invece si affaccia alla terza posizione, superando Binder.

Domani la gara alle 14: la griglia di partenza

Grandissima soddisfazione per la Ducati, che mette in fila nel GP di casa cinque piloti nelle prime cinque posizioni. L’Italia batte un colpo dunque, e si appresta ad ospitare un Gran Premio attesissimo, con il via alle 14 di domani e Pecco Bagnaia ancora davanti a tutti pronto per il grande slam (pole, Sprint Race e vittoria).

La Sprint Race di oggi ha regalato diverse emozioni nei suoi 10 giri. A partire dal primo, già caratterizzato da una caduta. Alex Marquez travolge Rins, mentre Bagnaia viene seguito da Marc Marquez, poi superato il giro dopo da Martin.

Dopo qualche goccia di pioggia i piloti cambiano moto ai box, e lo spagnolo Martin supera Bagnaia al secondo giro; Bezzecchi risalito fino al terzo posto approfitta di un Marquez in difficoltà, scivolato in mattava posizione. Il campione del mondo al quinto giro si riprende la testa e Bezzecchi sfrutta un errore di Martin per portarsi in seconda posizione. Inizialmente Bagnaia non riesce ad allungare sul connazionale, ma negli ultimi 5 giri riesce ad accumulare un vantaggio di un decimo, che gli vale la vittoria in sicurezza.

Grande attesa dunque per la gara di domani, che come detto vedrà in griglia di partenza davanti a tutti ancora Pecco Bagnaia. Dietro di lui, in seconda posizione ci sarà Marc Marquez, poi Luca Marini e Jack Miller. Quinto Jorge Martin, sesto Alex Marquez e settimo Bezzecchi. Chiudono Espargarò e Zarco la terza fila, con Rins, Binder e Bastianini in quarta fila e Vinales, Morbidelli e Quartararo in quinta. Nagakami, Pirro e Oliveira compongono la sesta fila, mentre la settima fila sarà composta da Di Giannantonio, Fernandenz R. e Fernandez A. Ultima fila per Savadori e Folger.