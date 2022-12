Governo, per Meloni “E’ tempo di scelte coraggiose non prese per troppi anni”

Secondo il parere di Giorgia Meloni, per coloro i quali hanno a cuore quello che è il futuro nel nostro paese, le porte del Governo saranno aperte sempre. Queste è ciò che proprio lei afferma.

Il Premier, in un video che ha registrato ed inviato alla Convention sull’energia di Roma che si terrà oggi presso Villa Blanc per salutare la Fondazione Guido Carli, ha affermato che:

stiamo vivendo un periodo in cui abbiamo tutti bisogno di liberare quelle che sono considerate le energie migliori che il nostro paese, l’Italia, ha a disposizione.

Ed è convinta che bisogna quindi prendere delle scelte considerate troppo coraggiose e perciò che nessuno per tanti anni ha mai avuto il coraggio di prendere.

Ha inoltre, sempre nel video di cui abbiamo parlato poc’anzi, sottolineato che è tempo di prendere esempio dai greci, spiegando il significato della parola di origine appunto greca ‘meraki’:

indica un approccio alla vita secondo il quale bisogna mettere tutto se stesso nel fare un qualcosa, metterci tutta quella passione che si crede di avere, farlo con tutta l’anima.

Questo tipo di approccio, soprattutto perché stiamo vivendo un periodo particolare, caratterizzato da una forte crisi dovuta sia alla pandemia che per svariato tempo ci ha accompagnati sia alla complicata congiuntura internazionale, deve dare alla nazione anche importanti occasioni.

Questo quello che il presidente del Consiglio ha dichiarato.

Per il Premier Giorgia Meloni:

“liberare le energie migliori di questa nazione è tra le sfide più impegnative che abbiamo davanti. Per farlo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, abbiamo bisogno anche di fare squadra. Le porte di questo governo sono e saranno sempre aperte al contributo e alle proposte che arriveranno dai corpi intermedi, dalle categorie produttive, dai mondi economici e produttivi, dai think tank, dalle istituzioni culturali e da tutti coloro che hanno a cuore il futuro di questa nazione. In questo ci stiamo impegnando, noi con voi”.

Meloni continua spiegando a proposito della manovra, che durante le prime settimane di governo hanno provato a dare una spiegazione che loro stessi considerano importante, fa l’esempio della scelta di mettere a disposizione i loro giacimenti del gas naturale tramite la norma che prende il nome di ‘gas release’. Legge che:

“consente alle aziende più esposte al rincaro dei prezzi del gas di ottenere energia a costi ridotti, sia per mettere al riparo famiglie e imprese dall’aumento delle bollette. A questo capitolo abbiamo dedicato un impegno imponente che, non a caso, occupa ben due terzi della legge di bilancio. Ma se non mettiamo in sicurezza il tessuto produttivo di questa nazione, se non mettiamo in sicurezza le famiglie, tutto il resto di quello che possiamo fare purtroppo avrà un impatto molto più limitato”