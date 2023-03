By

Google pronta a lanciare un nuovo smartphone sul mercato: si tratta del Pixel 7a? Ecco tutti i dettagli trapelati in merito.

Secondo Android Police, il regolatore delle telecomunicazioni statunitense avrebbe approvato il rilascio di uno smartphone Google. Quest’ultimo dovrebbe dunque essere presto proposto in vendita nella terra dello Zio Sam, ma non sappiamo se si tratterà dell’attesissimo Pixel Fold o del non meno desiderabile Pixel 7a.

Google Pixel 7a è il nuovo lancio dell’azienda?

Google avrebbe, dunque, presentato richieste di conformità per numeri di modello come GWKK3, GHL1X, G0DZQ o G82U8. Secondo i nostri colleghi, il rapporto suggerisce che tutti i dispositivi condividono lo stesso circuito e che almeno uno di essi supporterà 5G mmWave. Ma di quali modelli di Pixel si tratta?

Difficile in queste condizioni esprimere una opinione univoca. Possiamo immaginare che sia quasi arrivato al lancio il Pixel 7a, se non altro fabbricando lo schermo per lo smartphone pieghevole di Google, il Pixel Fold, quindi, è più complesso e più lungo. Si dice che la lastra non lascerà le fabbriche fino al terzo trimestre del 2023.

I due modelli saranno presto offerti sul suolo americano

Il processo produttivo del Pixel 7a è, invece, meglio controllato, perché il suo design dovrebbe essere molto vicino al Pixel 7. Tutto fa pensare che non porterà, almeno in apparenza, nessuno stravolgimento rispetto al suo predecessore. Perché cambiare squadra vincente?

Il famoso Youtuber Dave2D ha svelato il Pixel Fold da tutte le angolazioni. Il design dello smartphone pieghevole di Google non ha, quindi, quasi segreti per nessuno.

Sembrerebbe che l’azienda abbia fatto delle scelte estetiche per ridurre i costi di produzione. Detto questo, il dispositivo potrebbe avere lo stesso prezzo del Galaxy Z Fold 4 di Samsung. Possiamo ragionevolmente pensare che – nonostante un design meno accattivante – la differenza con altri telefoni di questo tipo sarà a livello di componenti interni, funzionalità o esperienza utente.

Il prossimo smartphone non sarebbe – però – il Pixel Fold, bensì il Pixel 7a. Come nota 9to5Google, il numero di serie associato a una delle referenze, 28291FQHN, assomiglia molto a quello di un Pixel 7a, 2A281FQHN questa volta, latitante da qualche settimana e visto sul web in un video.

Nei vari documenti, inoltre, non si fa menzione dei termini “foldable”, “folding” o “folded” che a volte sono indicati, come avveniva all’epoca per il Surface Duo di Microsoft.

Il Pixel 7a dovrebbe avere più o meno le stesse caratteristiche del Pixel 7, a un prezzo molto più abbordabile per competere con il mercato degli smartphone di fascia media.

Il dispositivo potrebbe far leva su uno schermo a 90 Hz, ricarica wireless e un modulo a tripla fotocamera. Il Google Tensor G2 potrebbe essere incluso al fine di offrire una migliore elaborazione delle immagini.