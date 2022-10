Gomma da masticare sui tessuti, solo con questo la togli facilmente

Ritrovarsi la gomma da masticare sul tessuto, in particolare se si tratta del proprio indumento preferito, può essere un trauma. Niente panico: di seguito ti spieghiamo come rimuoverla.

Per fortuna, esistono tanti rimedi naturali, ereditati dalle nostre nonne, per poter rimuovere la gomma da masticare dai tessuti.

Gomma da masticare sul tessuto: può capitare

La gomma da masticare può essere un vero tormento se la si ritrova appiccicata ai tessuti. Eppure, è un incidente che può capitare non soltanto a chi ha a che fare con la sbadataggine degli altri o ha figli piccoli per casa. Non è escluso che possa capitare ai tuoi ragazzi a scuola. Oppure a te, se sei solito frequentare mezzi pubblici dove qualche incivile ha scelto bene di attaccare la gomma sul sedile invece di gettarla via nel cestino.

Ritrovarsi la gomma da masticare sul proprio jeans preferito, ad esempio, per qualcuno potrebbe rappresentare un vero e proprio trauma. Eppure, non c’è da preoccuparsi. Mantieni il sangue freddo e apprestati a leggere di seguito: troverai il rimedio della nonna efficace per rimuovere la gomma da masticare dai tuoi tessuti. Si tratta di metodi facili, che si servono di ingredienti facilmente reperibili in casa.

Come rimuoverla

Prima di mettere in pratica uno dei metodi che ti suggeriamo di seguito, accertati della resistenza del tessuto che sottoporrai al trattamento di rimozione della gomma da masticare, facendo un test su una piccola porzione di esso.

Il primo metodo che ti suggeriamo per rimuovere la gomma da masticare dal tessuto è quello di utilizzare il ghiaccio. Sicuramente, nel tuo congelatore avrai una vaschetta di cubetti di ghiaccio. Estraine uno e passalo sulla gomma. Il freddo del ghiaccio la farà solidificare e ti permetterà, con l’aiuto di un coltello, di rimuovere la gomma senza lasciare traccia. Se ciò non dovesse funzionare, puoi piegare l’indumento in più parti e metterlo nel congelatore per circa tre ore, in un sacchetto da freezer.

Il secondo metodo, invece, utilizza l’azione del calore. Tra l’indumento e l’asse da stiro dovrai porre un pezzo di cartone. La parte di tessuto con gomma da masticare dovrà essere messa verso il cartone. Poi, passa il ferro da stiro al massimo del calore (consigliato solo per indumenti resistenti). La gomma verrà trasferita sul cartone.

Oltre al caldo freddo, si possono usare anche degli ingredienti con delle molecole utili a staccare materialmente la gomma dalle fibre di tessuto. Stiamo parlando, ad esempio, di olio d’oliva, burro d’arachidi oppure l’acqua frizzante.

In alternativa, possono essere adoperati anche alcuni prodotti chimici come, ad esempio, il gel che serve per disinfettare le mani. Quest’ultimo contiene degli acidi grassi che, a contatto con la gomma, ne favoriscono il distaccamento dal tessuto.