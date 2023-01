Questo mese attesissimi i premi che aprono la stagione dei premi cinematografici e televisivi. Ecco chi sarà nella lista del primo gruppo di presentatori della serata dei Golden Globes 2023, tra cui Quentin Tarantino.

Con il nuovo anno arriva anche la nuova stagione dei premi nel mondo dello spettacolo, aperta dai Golden Globes 2023, che avranno luogo il prossimo 10 gennaio.

Quest’anno tantissimi titoli e attori interessanti in gara, che saranno presentati da diverse personalità dello spettacolo, come il grande regista Quentin Tarantino. Ecco chi, con lui, fa parte del primo gruppo di presentatori.

Golden Globes: chi sarà sul palco dell’edizione 2023

Tantissime star di Hollywood sono pronte a salire sul palco dei Golden Globes 2023, la cerimonia di premiazione che avrà luogo la prossima settimana, precisamente il 10 gennaio.

Ogni anno, al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, sono tante le personalità che presentano i premi, considerati come l’anticipazione dei tanto attesi e bramati Oscar.

La notizia è di pochi minuti fa: infatti, la Hollywood Foreign Press ha annunciato i nomi che faranno parte del primo gruppo di presentatori che salirà sul palco.

Pronti a salire sul palco dei Golden Globes 2023 ci saranno Quentin Tarantino, noto e acclamato regista di Pulp Fiction e Le Iene, l’attrice Ana De Armas, candidata per il film Blonde, la candidata a Everything Everywhere All at Once Jamie Lee Curtis, Billy Porter e Ana Gasteyer.

Insieme a loro, ci saranno sul palco anche Colman Domingo, la vincitrice del Globe Michaela Jaé Rodriguez di Pose e ancora Natasha Lyonne, Nicole Byer, Niecy Nash e Tracy Morgan.

Inoltre, come apprendiamo dalle fonti USA, alla trasmissione televisiva dei Golden Globes parteciperà anche l’artista, compositrice, produttrice e attivista di Sony Music Masterworks, Chloe Flower.

L’artista pubblicherà una nuova canzone, “Golden Hour”, ispirata alla sua imminente apparizione.

Cosa c’è da aspettarsi quest’anno

La cerimonia di premiazione dei Golden Globes 2023 è vicina e tutti gli appassionati di cinema e tv si chiedono chi vincerà, visti i numerosi nominati come ogni anno.

Nonostante le crisi degli ultimi anni, dovuti anche a qualche polemica di troppo, pare che la cerimonia dei Golden Globes sia pronta a riprendersi il suo posto nella stagione dei premi, tanto che c’è davvero tanta carne al fuoco.

Tra i tanti film che si contendono il premio Avatar: La Via dell’Acqua di James Cameron, che al momento sta sbancando al botteghino in tutto il mondo, insieme al nuovo film di Steven Spielberg The Fablemans.

Ma più che i film, sono tantissime le serie tv che spiccano tra le nomination, su cui molti appassionati già stanno stilando i loro pronostici.

Favorite sono The Crown, la nuova stagione Netflix sulla vita dei reali britannici, e House of The Dragon, prequel della nota serie Game of Thrones.

I due titoli si “sfideranno” con altre serie molto seguite, come Ozark, Better Call Saul ma anche con nuovissime uscite come Mercoledì, grandissimo successo degli ultimi mesi, The Bear e Onlu Murders in the Building, entrambi show seguitissimi di Disney+.

Tra le star nominate per cui i fan di tutto il mondo fanno il tifo ci sono Zendaya, per la serie Euphoria, insieme a Imelda Staunton per The Crown e Kaley Cuoco, per The Flight Attendant.

Chi vincerà l’ambita statuetta? Non resta che attendere il prossimo 10 gennaio per sapere chi si aggiudicherà i premi.