Gol e spettacolo tra Serbia e Camerun, finisce 3-3

Match spettacolare tra Camerun e Serbia, gli africani vanno in vantaggio grazie a Castelletto ma la Serbia reagisce trascinata da un super Milinkovic Savic (autore del secondo gol) e si porta sul 3-1. Song però inserisce Aboubakar che in pochi minuti riporta la partita in parità segnando e offrendo a Choupo-Moting il pallone del 3-3.

Pareggio che serve a poco ad entrambe, Camerun e Serbia salgono ad un punto.



Camerun e Serbia danno spettacolo nel primo match della seconda giornata del Gruppo G, finisce 3-3 una partita ricca di capovolgimenti di fronte e con tantissime occasioni.

Risultato che di fatto non accontenta nessuna delle due nazionali, Brasile e Svizzera, che si sfideranno alle 17, rimangono al primo posto in classifica.

Serbia molto bene in fase offensiva ma malissimo nella gestione del risultato, Milinkovic-Savic e Kostic danno spettacolo ma la squadra di Stojkovic si addormenta sul doppio vantaggio e permette agli africani di tornare in partita con due gol in pochissimi minuti.

Le speranze di Camerun e Serbia rimangono appese ad un filo in un girone che finora vede Brasile e Svizzera assoluti dominatori.

Ottima prova di carattere del Camerun che invece dimostra di avere personalità ed ottime individualità: decisivo l’ingresso di Vincent Aboubakar che in pochi minuti cambia la partita con un gol ed un assist.

The points are shared after a thrilling game!@adidasfootball | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 28, 2022

Rimonta della Serbia e contro-rimonta del Camerun, finisce 3-3

Pareggio pirotecnico e (quasi) inutile per entrambe, Serbia e Camerun ora infatti sono obbligate a vincere all’ultimo turno ed anche la vittoria potrebbe non bastare per raggiungere gli ottavi di finale.

Inizia meglio il Camerun che trova subito il gol del vantaggio al 29′ grazie al colpo di Castelletto che sfrutta un bel calcio d’angolo battuto da N’Koulou.

La Serbia però alza il ritmo ed in pochissimi minuti ribalta il risultato grazie a Pavlovic che al 46′ di testa batte Epassy su un cross pennellato di Tadic e al sinistro di Milinkovic-Savic che due minuti più tardi fissa il risultato sul 2-1.

La Serbia entra in campo meglio nel secondo tempo e trova il gol del 3-1 con un’azione da Playstation che consente a Mitrovic di spingere in porta il pallone del doppio vantaggio.

La squadra di Stojkovic sembra avere il controllo della partita ma Song inserisce Aboubakar, cambia modulo e rida energia al suo Camerun.

Al 63′ Il numero 10 scappa sul filo del fuorigioco e con un pallonetto morbidissimo scavalca Milinkovic-Savic per il gol del 2-3.

Tre minuti più tardi è sempre Aboubakar ad andare in profondità, stavolta però il numero 10 serve Choupo-Moting che da pochi passi fissa il risultato sul 3-3.

Finisce in pareggio, Serbia e Camerun si giocheranno tutto alla terza giornata.