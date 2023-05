Secondo quanto riportato da due funzionari statunitensi all’agenzia di stampa Reuters, sembra che un sistema di difesa missilistica Patriot di fabbricazione statunitense utilizzato dalle forze ucraine abbia subito dei danni da un attacco aereo russo, ma non sembra che sia stato completamente distrutto. Questi danni seguono le affermazioni del ministero della Difesa russo di martedì scorso, secondo cui un missile ipersonico Kinzhal russo avrebbe distrutto una batteria di missili Patriot in Ucraina.

Sembra che la verifica che ha portato alla contestazione del danno al sistema di difesa missilistica Patriot, sia avvenuto dopo l’annuncio del ministero della Difesa russo di martedì scorso, in cui si affermava che un missile ipersonico Kinzhal russo avrebbe distrutto una batteria di missili Patriot a Kiev.

Il sistema Usa di difesa aerea Patriot impiegato in Ucraina è stato danneggiato

Un funzionario statunitense, che ha preferito rimanere anonimo, ha dichiarato che Washington e Kiev stavano già discutendo delle opzioni per riparare il sistema di difesa missilistica Patriot, citando informazioni preliminari. Al momento, sembra che il sistema non debba essere rimosso dall’Ucraina. Tuttavia il funzionario ha anche affermato che ci vorranno alcuni giorni per avere una comprensione più completa dei danni e che le informazioni potrebbero cambiare nel tempo.

Il sistema Patriot è noto per essere uno dei più avanzati sistemi di difesa aerea degli Stati Uniti, in grado di neutralizzare minacce aeree come aerei, missili da crociera e missili balistici. Di consueto il sistema è composto da lanciatori, radar e altri veicoli di supporto.

Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca John Kirby ha dichiarato ai giornalisti che non può confermare le notizie secondo cui un sistema Patriot sarebbe stato danneggiato in Ucraina.

Kirby ha anche aggiunto che l’equipaggiamento militare degli Stati Uniti inviato in Ucraina può spesso subire danni o usura durante l’uso. La possibilità di riparare il sistema Patriot dipenderà dall’entità del danno, e potrebbe essere necessario l’aiuto degli Stati Uniti per le riparazioni o sostituzioni.K

Kirby ha anche detto che se ci fosse un danno al sistema Patriot che richiedesse riparazioni al di fuori dell’Ucraina, gli Usa sarebbero pronti ad aiutare, ma sempre senza confermare la notizia del danno al sistema Patriot.

Martedì, le forze armate ucraine hanno affermato di aver abbattuto 18 missili, tra cui sei Kinzhal, lanciati dalla Russia contro obiettivi a Kiev. Questo è stato descritto come uno degli attacchi più complessi contro la capitale ucraina, in termini di numero di missili lanciati in un breve lasso di tempo e lanciati da diverse direzioni.

Il comandante in capo delle forze armate ucraine Valerii Zaluzhnyi ha dichiarato, in precedenza, che l’esercito ha intercettato i sei Kinzhal lanciati da aerei, nove missili da crociera Kalibr che sono stati lanciati da una flotta nel Mar Nero e tre Iskander che invece sono partiti da terra.

Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha negato le affermazioni dell’Ucraina riguardo all’intercettazione di sei missili Kinzhal, sostenendo che la Russia non ne abbia lanciati così tanti. Secondo l’agenzia di stampa RIA, Shoigu ha anche fatto notare che il numero di missili che l’Ucraina afferma di aver intercettato è tre volte superiore al numero che la Russia ha lanciato e ha suggerito che l’Ucraina confonde spesso il tipo di missili lanciati, il che potrebbe spiegare perché non riescono ad abbatterli.

La Russia ha utilizzato il missile Kinzhal in Ucraina per colpire obiettivi in modo selettivo e soltanto ora, probabilmente a causa della disponibilità limitata di quest’arma costosa. Secondo l’esercito russo, la portata del missile può coprire fino a 2.000 km (circa 1.250 miglia) e viaggia a 10 volte la velocità del suono. Grazie alla sua velocità e alla pesante testata, il Kinzhal è in grado di distruggere bersagli pesantemente fortificati, come bunker sotterranei o tunnel di montagna.

Il sistema Patriot è parte di una serie di sofisticati sistemi di difesa aerea forniti dall’Occidente per aiutare l’Ucraina a resistere alla campagna russa, fatta di attacchi aerei contro infrastrutture critiche, impianti energetici e altri siti.

Le dichiarazioni emerse da parte delle autorità ucraine

I funzionari militari ucraini hanno riferito martedì che le forze russe erano state respinte dai fianchi della città di Bakhmut, ma che le forze di Mosca continuavano a spingersi oltre la linea del fronte guadagnando terreno.

Il vice ministro della Difesa ucraino Hanna Malyar ha dichiarato che le forze armate ucraine hanno ripreso circa 20 chilometri quadrati (7,7 miglia quadrate) di terreno dall’avanzata russa attorno a Bakhmut, l’epicentro degli attuali combattimenti.

Nonostante ciò ha aggiunto che allo stesso tempo le forze russe stanno avanzando all’interno della città e la stanno distruggendo con l’artiglieria. Molte informazioni riportate sono state poi condivise dai media e hanno attirato l’attenzione mediatica.

Il ministero della Difesa del Regno Unito ha dichiarato che “negli ultimi quattro giorni, le forze ucraine hanno compiuto progressi tattici, stabilizzando la situazione a loro favore sui fianchi di Bakhmut”.

Il ministero della Difesa del Regno Unito ha segnalato che l’avanzata delle forze ucraine ha costretto la linea del fronte russo a nord-ovest della città di Bakhmut.

Nel frattempo però il capo della compagnia di sicurezza privata russa Wagner Prigozhin ha riferito in un video condiviso da blogger militari russi che un cittadino statunitense è stato ucciso combattendo al fianco delle truppe ucraine nell’est dell’Ucraina. Il mercenario ha mostrato il corpo dell’uomo, ma non è chiaro dove o quando il video sia stato girato.

Il ministero della Difesa britannico ha aggiornato le sue informazioni di intelligence mercoledì 17 maggio mattina, indicando che gli aerei russi stanno affrontando una crescente minaccia sulle regioni di confine tra Russia e Ucraina. In particolare, il ministero ha affermato che la battaglia aerea sul confine tra i due paesi si è intensificata nell’ultima settimana.

Il 13 maggio, le forze aerospaziali russe VKS hanno subito la perdita di due aerei da combattimento e due elicotteri nella regione russa di Bryansk, che sembrano essere stati abbattuti. Secondo il ministero della Difesa britannico, l’aumento della minaccia aerea nella regione di confine della Russia rappresenterà una preoccupazione eccezionale per le forze VKS, che utilizzano l’area per lanciare la loro potenza aerea a sostegno della guerra.

Il ministero della Difesa ucraino ha affermato, sempre mercoledì, che il numero delle vittime militari russe ha superato le 200.000 unità. Secondo l’esercito ucraino, solo martedì sono stati uccisi circa 610 membri del personale russo, portando il totale delle vittime a oltre 200.000. Tuttavia, queste informazioni non sono state confermate da fonti indipendenti e potrebbero risultare difficili da verificare.

Il ministro della Difesa ucraino ha dichiarato in merito che ogni soldato russo ucciso equivale a salvare una vita di un bambino, una donna o un anziano e significa anche salvare la vita di un soldato ucraino. Il ministero ha inoltre pubblicato su Twitter un’immagine criticata che ironizza sul traguardo dei 200.000 soldati russi uccisi, raffigurando un “Puzzle dell’esercito russo” con 200.000 pezzi.