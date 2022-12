Gli italiani vivono più a lungo: quinti al mondo per aspettativa di vita

Sembra proprio che dai risultati emersi da una ricerca del network sanitario NiceRX, il nostro paese emerge come quinto in classifica mondiale per quanto riguarda l’aspettativa di vita. Chi vive in Italia infatti sembrerebbe vivere più a lungo rispetto agli altri paesi nel mondo. A quanto pare, chi nasce oggi in Italia ha un’aspettativa di vita di oltre 84 anni, posizionando così l’Italia come quinto paese al mondo per aspettativa di vita. Vediamo più da vicino questa ricerca e i risultati emersi.

Italia al quinto posto nel mondo

Ciò che si evince è che, chi nasce oggi in Italia ha un’aspettativa di vita che si aggira intorno ai 84 anni. un dato senz’altro positivo, che permette all’Italia di posizionarsi al quinto posto nel mondo, dietro solo Hong Kong, Giappone, Svizzera e Singapore.

Qui le aspettative di vita non sono tanto lontane dalla nostra, infatti ci separa solo un anno in più. Dietro di noi invece troviamo Spagna e Australia e tutti gli altri molto più indietro, registrando dati decisamente più bassi.

Il divario tra uomo e donna

Ovviamente nonostante i dati registrati vi è un sostanzioso gap di circa 4 anni tra le donne e gli uomini nel nostro paese. Questi ultimi infatti si fermano ad una soglia di circa 81,9 anni, a differenza delle donne che invece raggiungono un aspettativa di vita di ben 85,97 anni. Possiamo dire che questi risultati confermano i dati registrati negli ultimi anni dall’istat. La speranza di vita ha perciò ripreso a salire rispetto agli anni precedenti, o più precisamente quelli relativi al periodo pandemico che l’Italia e non solo ha attraversato.

Sono perciò dati assolutamente positivi, anche in relazione a chi è davanti a noi. La differenza infatti è veramente minima e ciò fa ben sperare per il nostro paese. La ricerca statunitense si è basata principalmente su alcuni ambiti come quello della spesa sanitaria pro capite, dove l’Italia Purtroppo si è posizionata la ventesima posizione.

C’è anche da considerare però l’analisi relativa ai tempi di attesa media per un ricovero all’interno delle strutture sanitarie. Qui L’Italia va leggermente meglio e infatti si piazza al quindicesimo posto con un punteggio di 0,27 insieme alla Danimarca.