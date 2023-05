By

Gli idraulici ci hanno tenuto nascosto questo segreto per tantissimo tempo. Ecco come disostruire un lavandino otturato in pochi minuti.

Dimentica pure il numero del tecnico. Oggi ti sveleremo un segreto che ti tornerà non solo utile ma che ti farà risparmiare anche tanti soldi: gli idraulici ci hanno tenuto nascosto questo segreto per tantissimo tempo.

Lavandino otturato: i più efficaci rimedi fai da te

Prendersi cura della casa non è assolutamente cosa semplice soprattutto se poi si lavora e tornati a casa bisogna occuparsi di famiglia e faccende domestiche.

Spesso, anche per disattenzione o distrazione, non trattiamo con le giuste precauzioni elettrodomestici o accessori che abbiamo nella nostra abitazione. Ti è mai capitato per esempio di ritrovarti a fare i conti con un lavandino otturato?

Che strazio quando l’acqua del rubinetto non riesce a scorrere come dovrebbe facendo risalire a galla tutti i residui di cibo e non solo. Scommettiamo che anche tu hai provato a risolvere questo problema utilizzando prodotti specifici come sgorganti anche costosi.

Hai ottenuto l’effetto desiderato? Se nulla è cambiato o se il problema si è ripresentato poco dopo, allora devi provare una soluzione diversa. Aspetta però prima di chiamare il tecnico che sicuramente ti chiederà tanti soldi anche solo per la semplice visita.

Oggi vogliamo condividere con te una tecnica infallibile che in maniera del tutto naturale risolverà il tuo problema. Gli idraulici ci hanno tenuto nascosto questo segreto fino a tutto questo tempo.

Gli idraulici ci hanno tenuto nascosto questo segreto: così risolvi l’ingorgo del lavandino

Anche se presti sempre particolare attenzione quando lavi i piatti, assicurandoti che i residui di cibo non finiscano nello scarico del lavandino, non sempre riesci nel tuo intento.

Quanto è fastidioso e snervante trovarsi nella situazione di dover sgorgare un lavandino otturato? Se hai provato di tutto, dallo sgorgante super costoso allo sturalavandini professionale ma senza successo, allora devi proprio continuare a leggere questo contributo.

Oggi vogliamo condividere con te un segreto che solo i professionisti e gli esperti conoscono. Ti garantiamo che da ora in poi, non avrai più bisogno di contattare l’idraulico.

Sai perché? Perché ora anche tu conoscerai la tecnica che salverà il tuo lavandino e il tuo portafoglio. Per prima cosa, riempi una pentola con un litro di acqua e portala ad ebollizione. Mentre l’acqua è sul fuoco, versa un cucchiaio abbondante di sale nello scarico del lavandino.

Il sale da cucina è un ingrediente davvero molto potente: esso è in grado di eliminare i cattivi odori dalle tubature, è molto economico, facile da usare e soprattutto non creerà mai danni. Attenzione a fare in modo che il sale finisca davvero all’interno dello scarico.

Dopodiché, non dovrai fare altro che versare l’acqua bollente nello scarico del tuo lavandino. Finito: l’acqua calda e il sale avranno provveduto a pulire le tubature. Potrai dire così addio a cattivi odori e acqua che ristagna e sale a galla.

Oltre alla tecnica qui appena spiegata, ne abbiamo anche altre 2 che vogliamo condividere con te perché comunque utili e funzionanti al 100%.

La prima prevede di versare un cucchiaio di bicarbonato sempre nello scarico del lavandino e versare al suo interno un litro di acqua bollente. Il secondo metodo consiste invece nel versare l’aceto di vino bianco nello scarico del lavandino e poi sempre un litro di acqua bollente.

Si tratta di metodi naturali, sicuri e anche efficaci. Ti garantiamo che potrai davvero fare a meno dell’idraulico per risolvere problematiche di questo genere che altrimenti ti costerebbero tanti soldi.