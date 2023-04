Gli eventi in programma per la festa dei lavoratori del Primo Maggio

La giornata del Primo Maggio verrà celebrata in modi diversi in tutta Italia a partire dall’apertura di musei fino a concerti dedicati.

Molti sono gli appuntamenti che sono stati organizzati in Italia durante questa giornata di festa.

Gli eventi organizzati per festeggiare la giornata dei lavoratori

Il primo maggio è un giorno molto importante per gli italiani al punto che sono stati organizzati numerosi eventi a partire da concerti fino a passeggiate senza dimenticare le varie mostre nei musei. Numerosi sono gli eventi in programma per la festa dei lavoratori.

Nella città di Potenza, per il primo maggio, è stato organizzata la manifestazione dei sindacati che vedrà presenti CISL, CGIL e Uil. A questo evento prenderanno parte anche i tre leader, ossia Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Per i tre sindacalisti sarà questa l’occasione perfetta per ricordare ancora una volta i principi e i valori della Costituzione dopo 75 anni dalla sua promulgazione.

“Un tema per noi di assoluto valore, di grande significato anche in coerenza con i continui richiami del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”. Sono queste le parole di Luigi Sbarra, il segretario generale nella lista della CISL condivise durante un’intervista. Si tratta di principi che ancora oggi hanno un valore “Parlare di Costituzione significa valorizzare e riprendere l’articolo 1, che sottolinea come ‘l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro’: su questo c’è tanto da fare”. In questo modo continua la dichiarazione del segretario del Cisl.

I festeggiamenti del Primo Maggio dai concerti fino agli eventi artistici

Uno degli eventi più affollati del Primo Maggio è il concerto a Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Un evento in cui si esibiranno numerosi artisti tra cui Tananai, Lazza, Levante, Mr. Rain e i Coma_Cose e Ariete, degli artisti che sono stati molto apprezzati durante l’ultimo Festival di Sanremo. Sarà presente anche Matteo Paolillo, uno dei fenomeni musicali del momento che è stato in grado di scalare le classifiche con la sigla di “Mare fuori”. Una lunga lista di artisti a cui si aggiungono anche i nomi di Rocco Hunt, Gaia, Piero Pelù, Mara Sattei e Rose Villain. Alla conduzione di questa giornata troviamo Ambra Angiolini affiancata da Fabrizio Biggio.

Un altro concerto molto importante sarà quello che è stato organizzato a Taranto. E’ questo il decimo anno in cui si organizza questo evento pugliese, un’occasione perfetta per ascoltare le voci di Roy Paci, Diodato e Michele Riondino. Sul palco saranno presenti anche altri artisti tra cui Vinicio Capossela, Niccolò Fabi, Samuele Bersani, Francesca Michielin, Gemitaiz e La rappresentante di lista. Era il 2013 l’anno in cui nacque questa manifestazione, un’idea venuta fuori dal Comitato Cittadino e Lavoratori Liberi e Pensanti. Quest’anno alla conduzione ci saranno diversi volti storici tra cui Martina Martorano, Valentina Correani, Andrea Rivera e Serena Tarabini.

Restando sempre in tema concerti, anche a Bologna e a Catania verranno organizzati degli eventi simili. A Bologna, Piazza Maggiore, si terrà il concertone guidato dalla direzione artistica di Arci Bologna, un evento gratuito in cui a cui prenderanno parte Big Mama e il rapper Rancore. Troveremo poi anche i Camelot Band, Marta Tenaglia e Davide Shorty.

A Catania invece il primo maggio verrà festeggiato con due palchi costruiti sul lungomare. Alla Sundance Arena ci sarà soltanto musica elettronica Mentre alla Spring Arena si esibiranno artisti rap, raggae, trap ed EDM. All’interno della linea up troveremo Guè e Rose Chemical insieme a Mambolosco, Boro Boro, Angemi, Merk & Kremont e Paolo Ferrara.

Chi invece vorrà trascorrere il giorno del primo maggio immerso nel verde della natura e nell’arte, potrà scegliere di dirigersi verso una delle tante città in cui sono state organizzate delle visite a musei o in aree archeologiche. Nella città di Roma verranno aperte le Terme di Caracalla, L’arco di Malborghetto, il Drugstore Museum e la Villa di Livia. A Pompei invece straordinariamente saranno aperti i siti del parco archeologico, ossia quello di Villa Arianna, Villa Regina e Villa San Marco.

Nella città di Venezia invece verranno aperte le Gallerie dell’Accademia insieme al museo dell’arte orientale. A Genova e a Mantova si potrà visitare Palazzo Spinola, Palazzo Reale Palazzo Ducale mentre a Firenze saranno aperti, in via straordinaria, anche gli Uffizi.

Alle 11:30, ad Assisi, si potrà prendere parte ad una passeggiata all’interno del Bosco San Francesco per raggiungere l’olivo terrazzato. Chi sceglierà di restare ancora in centro, alle 14:30 potrà godere dello spettacolo della “Compagnia del Balestrieri”, in piazza Santa Chiara seguito poi, alle ore 17:00, da quello degli sbandieratori. Alle ore 21:30 invece sono previste le scene aperte in costume presso i vicoli di Parte de Sopra.