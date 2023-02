Gli Articolo 31 sono tornati: ma perché si dissero addio?

By

Fra gli artisti in gara all’Ariston c’è il mitico duo diventato famoso negli anni Novanta, gli Articolo 31.

Tanti possiamo dire, aspettavano questo momento e forse proprio la partecipazione al Festival di Sanremo è stata la medicina definitiva che ha fatto riunire J-Ax e Dj Jad.

Gli Articolo 31 a Sanremo

Fra i concorrenti in gara a Sanremo, sono saliti sul palco intorno alle 22 gli Articolo 31 dopo anni in cui il duo milanese si era allontanato e i ragazzi avevano intrapreso la carriera da solisti.

Più conosciuto J-Ax, voce del duo, leggermente meno Dj Jad, ad ogni modo brilla ancora in loro l’occhio di una giovinezza non del tutto passata ma soprattutto di un’amicizia che mai si era definitivamente spenta nonostante le diatribe che negli anni sicuramente ci sono state fra i due amici da una vita.

Il gruppo è nato nel 1990 a Milano e dopo essersi distinto in Italia e all’estero per il genere hip hop e i movimenti di freestyle che accompagnavano le loro performance, si è separato nel 2006, dopo 9 album.

Si è trattata di una sorta di pausa di riflessione, contraddistinta da un allontanamento dalle scene che poi è stato seguito dalle carriere soliste.

Tale stop si è interrotto nel 2018 in occasione dei 25 anni di carriera di J-Ax, dove era presente anche Dj Jad.

La partecipazione a Sanremo

Molti hanno strabuzzato gli occhi quando hanno letto il nome di uno dei gruppi italiani più seguiti degli anni Novanta, tempa quasi principale della serata vista anche la partecipazione di altri artisti di quegli anni come Giorgia.

La canzone si chiama “Un bel viaggio” ed è stata scritta dallo stesso J-Ax, in arte Alessandro Aleotti. Il testo è molto profondo e parla di un’amicizia perduta e ritrovata.

Molti ascoltandolo sicuramente avranno avuto il sentore che sia stata dedicata al gruppo e alla sua storia e in effetti la conferma l’abbiamo avuta dalla commozione di Dj Jad alla fine del pezzo e dal lungo abbraccio fra i due.

Il brano in questione ha chiaramente dei connotati autobiografici e per questo è stata molto sentita da entrambi e un’ottima occasione per celebrare il loro probabile ritorno insieme.

Nel testo ci sono passaggi molto emozionanti in cui si parla di giovani ragazzi che non facevano molti soldi, poi la carriera e le strade sbagliate intraprese da entrambi fino alla consapevolezza che sì, è stato un bel viaggio se è servito a far ritrovare di nuovo due amici che avevamo conosciuto senza filtri nel film omonimo che raccontava la loro storia nel 2001.