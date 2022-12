Gli Articolo 31 di nuovo insieme: aperte le prevendite della nuova data

Gli Articolo 31 stanno per tornare: a maggio del 2023 ci sarà una doppia data al Mediolanum Forum di Milano, che vedrà i protagonisti del gruppo di nuovo insieme sullo stesso palco. La prima data è già sold out, mentre per la seconda la prevendita è partita oggi, 21 dicembre.

Gli Articolo 31 hanno fatto cantare e ballare intere generazioni tra gli anni ’90 e i primi anni del 2000. Poi l’addio, arrivato nel 2006 come un fulmine a ciel sereno, a cui è seguita una prima reunion nel 2018. Per tutti i fan del gruppo c’è un’ottima notizia: nel 2023 ci sarà un doppio concerto al Forum di Assago. Ecco tutti i dettagli.

Gli Articolo 31: dagli esordi allo scioglimento

Gli Articolo 31 stanno per tornare. Ebbene sì, il duo che aveva fatto letteralmente breccia nel cuore di tantissimi italiani. Prima di parlare però di quello che accadrà, un balzo nel passato è doveroso.

1990. J-Ax (Alessandro Aleotti) e Dj Jad (Luca Perrini), si incontrano ad una festa. Decidono in pochissimo tempo di mettere su un gruppo, chiamato Articolo 31, in riferimento alla Section 31, legge irlandese del 1976 che boicottava la libertà d’espressione e all’articolo 31 della costituzione irlandese che regola la libertà di espressione (anche se questo punto è assai controverso perché tecnicamente non era così, ma poco conta perché il loro intento era comunque quello di continuare a esprimersi liberamente all’interno e grazie alle loro canzoni). 1993: esce il loro primo album “Strade Di Città”, che vende 60.000 copie (un vero e proprio record per un gruppo italiano di hip-hop esordiente ) e arriva a raggiungere negli anni quasi un milione di copie.

Piccola parentesi: nel frattempo J-Ax fonda insieme al writer Raptuz e allo storico rapper milanese Space One, la crew Spaghetti Funk, che comprendeva artisti del calibro di Space One, DJ Enzo, Chief, Solo Zippo e i Pooglia Tribe e anche i Gemelli DiVersi.

Nel ’94 poi arriva anche “Messa Di Vespiri” (Messaggio, Divertimento, Spiritualità), che inizia a spingere gli Articolo 31 verso la via del successo, che continueranno a percorrere per un altro paio di anni, fino ad arrivare al ’96. Viene pubblicato in quell’anno “Così Com’è’”, il primo album con la BMG Ricordi, che sfonda il tetto delle 500.000 copie, catapultando direttamente il gruppo nell’olimpo dell’hip hop nazionale e non solo. Da lì un tour – conclusosi nel ’97 – la vittoria al Festivalbar (che tra gli anni ’90 e i primissimi anni 2000 era forse il programma più importante e seguito in assoluto nel panorama musicale), Vota la voce, la pubblicazione dell’home video “Così Come Siamo” e poi di “Articolo 31 Live”, un insieme di live delle performance del duo hip-hop, il successo anche al di fuori dei confini nazionali, con l’avvento dell’album anche in Svizzera e in Germania, con tanto di attestati di stima anche lì.

A quel punto, però, per gli Articolo 31 non era arrivato assolutamente il momento di fermarsi, anzi. Risale al ’98 “Nessuno”, anticipato dal singolo “La Fidanzata”, registrato a New York e divenuto popolare anche negli Stati Uniti. E poi ancora “Xchè Sì!” nel ’99, il “Greatest Hits” nel 2000, che celebra i 7 anni storici del gruppo più in vista dell’hip-hop italiano e raccoglie i successi fino ad allora ottenuti.

Inizia un nuovo millennio a quel punto e con lui inizia anche una nuova fase della carriera degli Articolo 31. Dall’hip hop, intorno al 2002, il gruppo vira verso il rock, il punk, il reggae. Possiamo trovare queste sonorità ad esempio, in Domani Smetto”, ma anche ne “L’Italiano Medio”.

Arriviamo al 2006: gli Articolo 31 decidono di sciogliersi, ma attenzione, perché tecnicamente non c’è stata nessuna lite tra loro, ma questa decisione è stata dettata semplicemente dalla voglia dei due componenti del gruppo di prendere strade artistiche diverse. Oggi, però, pare che lo loro strade si siano incrociate di nuovo.

La reunion al Mediolanum Forum nel 2023

Gli Articolo 31 stanno per tornare, come abbiamo anticipato. Stanno per farlo con un doppio live al Mediolanum Forum, previsto inizialmente come data unica ma raddoppiato a causa dell’enorme successo ottenuto. Nel giro di tre ore la prima, quella del 18 maggio 2023, era già sold out (tecnicamente i biglietti erano in vendita dal 16 al 20 dicembre, ma sono andati subito a ruba online, non dando il tempo materiale ai negozi fisici di poter aprire le vendite). Ecco perché se n’è subito aggiunta un’altra il giorno dopo, il 19 maggio, le cui prevendite sono partite oggi, 21 dicembre. Da aggiungere comunque che l’opnening act dei due eventi sarà il dj set di Wlady (Wladimiro Perrini).

Per loro questo doppio live seguirà la partecipazione al Festival di Sanremo, con il brano Un bel viaggio, a conferma che questa edizione sarà una vera e propria macchina nel tempo, che ci condurrà con la mente (e con le orecchie), direttamente negli anni ’90 (la partecipazione di Paola e Chiara vi dice qualcosa?).

Da notare comunque che questo per gli Articolo 31 non sarà il primissimo “ritorno di fiamma”: già nel 2018 erano tornati insieme con dieci date evento al Fabrique di Milano e l’anno successivo avevano dato il via a un tour estivo per festeggiare i loro 25 anni di carriera (anche se non tutti trascorsi insieme).