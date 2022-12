Giuseppe Vannucchi, storico volto del Tg1 morto ad 85 anni

Giuseppe Vannucchi, storico volto del Tg1, ci ha lasciati all’età di 85 anni.

La scomparsa è stata annunciata dal Comune di Prato, di cui Giuseppe Vannucchi è stato assessore alla Cultura.

Morto Giuseppe Vannucchi, volto storico del Tg1

Il Comune di Prato oggi ha annunciato la scomparsa dell’assessore alla Cultura e volto noto del Tg1 Giuseppe Vannucchi. Il giornalista è deceduto quest’oggi nella sua abitazione a Roma all’età di 85 anni. Vannucchi fu assessore alla Cultura per qualche anno, dal 1999 al 2002, al Comune di Prato che ha espresso il suo cordoglio alla famiglia del giornalista. Vannucchi fu uno dei primi conduttori del Tg1, prima all’epoca del direttore generale Ettore Bernabei e poi durante l’epoca di Biagio Agnes.

È stato anche, oltre che speaker del telegiornale nazionale della Rai, presentatore e commentatore di riviste di approfondimento. Collaborò anche, nel 1977, con il curatore Arrigo Petacco, con Mino D’Amato, con Bruno Vesta e con Nino Crescenti alla conduzione di una rubrica di attualità andata in onda su Raiuno, ovvero ‘Tam Tam’.

Vannucchi, dopo aver trascorso trent’anni in Rai, si considerava giornalista politico ed era tornato a Prato, sua città natale, per impegnarsi in prima linea al Comune, per la precisione per entrare a far parte dell’amministrazione per la riapertura e quindi per il restauro di Palazzo Pretorio, che era stato chiuso per problemi strutturali ed è rimasto tale per svariato tempo. È stato poi assessore alla Cultura dal 1999 al 2002 nella seconda giunta di Fabrizio Mattei, il sindaco che in quell’anno diede le sue dimissioni.