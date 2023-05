Giuseppe Conte aggredito da un no-vax a Massa

Il leader dei 5 stelle, Giuseppe Conte, questo pomeriggio è stato aggredito da un no vax in una delle piazze principali di Massa, in provincia di Massa Carrara, in Toscana, in occasione di una campagna elettorale.

L’ex premier, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe stato colpito al volto da un uomo. Quest’ultimo pare si sia avvicinato al leader dei 5 stelle con la scusa di volergli stringere la mano.

L’aggressione a Giuseppe Conte

Questo pomeriggio, a Massa, in Toscana, durante un evento elettorale, Giuseppe Conte è stato aggredito da un uomo. Dalle prime testimoniante il suo aggressore è un no vax. Il leader del movimento 5 stelle è stato colpito al volto.

Da una prima ricostruzione l’ex premier è giunto in una delle piazze principali di Massa e come di consueto si è avvicinato tra la folla per saluti e strette di mano. Tra i tanti anche il suo aggressore, il quale si è avvicinato per stringergli la mano ma in realtà era solo una scusa per colpirlo.

Subito dopo l’assalto, l’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine presenti in piazza. Il no vax dopo aver colpito Conte ha iniziato a inveire contro le misure di contenimento adottare dall’ex premier durante l’emergenza pandemica.

Le dichiarazioni del leader del movimento 5 stelle

Subito dopo l’aggressione, Giuseppe Conte, ha rilasciato delle dichiarazione ai cronisti presenti all’evento elettorale.

“Il dissenso è legittimo, ma questa manifestazione violenta esula dal contesto democratico”.

Queste sono state le parole dell’ex premier spiegando le importanti responsabilità e le decisioni che ha dovuto prendere e affrontare 3 anni fa, durante lo scoppio della pandemia da Covid 19.

Conscio del fatto che non ha potuto accontentare tutti, era prevedibile il fatto di avere dei pareri contrari circa le sue prese di posizione durante l’emergenza pandemica.

“Il signore che mi ha aggredito, che è un no vax convinto, ha dimostrato con il suo gesto violento che questo tipo di derive sono fatte da persone irresponsabili”.

Questo il commento di Conte in merito al suo aggressore, spiegando che purtroppo non si può accontentare tutti e qualcuno in qualche modo può non prendere bene le decisioni prese per il bene del Paese.

L’ex premier, ha anche aggiunto, che se tutti, avessimo avuto il pensiero dei no vax, oggi saremmo una comunità distrutta.