Giulia De Lellis in Israele, pioggia di critiche sui social

Una pioggia di critiche si è abbattuta su Giulia De Lellis, in vacanza in Israele con il fidanzato Carlo Beretta. In realtà si tratta di un viaggio anche di lavoro, visto che il ragazzo è erede della famosa famiglia di produttori di armi. Sui social si è scatenata una vera bufera, in particolare dopo alcune Storie Instagram pubblicate dall’influencer.

Infuriano le polemiche sui social per la vacanza di Giulia De Lellis in Israele. L’influencer romana si trova sul Mar Morto assieme a Carlo Beretta, rampollo dei noti produttori di armi, e nei giorni scorsi non a caso ha incontrato anche il presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog, non prima di aver partecipato sulla spiaggia a delle esercitazioni delle forze speciali israeliane, naturalmente testimoniando il tutto sul suo profilo Instagram, proprio come si farebbe con l’adv di un nuovo modello di bikini. Ciò ha fatto infuriare i social, con molti che hanno chiesto un defollow di massa per lei.

L’ex gieffina e influencer si trova in queste ore in Israele assieme al compagno, Carlo Beretta, erede della famosa dinastia di armatori. Un viaggio non solo di piacere, ma anche di lavoro, visto che non a caso la coppia si è incontrata anche con il presidente dello stato di Israele Isaac Herzog e con le forze speciali militari del territorio. Un viaggio che ha mandato su tutte le furie il popolo dei social, ancor più dopo che un contenuto del creator @karem_from_haifa è diventato virale.

ragazzi ma sta roba è gravissima scusate dove sono tutte le bimbe pazze rinco*lionite di giulia de lellis le voglio qui sotto a insultarmi VI QUERELO UNA PER UNA anche quelle che non si definivano bimbe ma parlavano del suo gLoW uP PaZzEsCo SIETE DELLE CIALTRONE https://t.co/cjtjcUpJgI — Amara (@jennifieniston) July 27, 2023

Il ragazzo ha fatto notare le contraddizioni della coppia, che solo qualche tempo fa postava orgogliosamente le loro foto a un party dell’Unicef, mentre posa sorridente con Herzog e pubblica le esercitazioni delle forze armate israeliane, incurante della questione palestinese e a quanto pare di ciò che sta vivendo la popolazione ormai da mesi.

De Lellis, le reazioni dei social al viaggio dell’influencer

Dire che i social siano furiosi non rende bene l’idea di cosa sta accadendo ormai da ore, in particolare su Instagram e Twitter (o X, che dir si voglia) nei confronti di Giulia De Lellis, ex volto di Uomini e Donne e Gf Vip e influencer di successo con più di 5 milioni di follower.

Io Giulia De Lellis non la voglio mai più vedere da nessuna parte e tutti i brand che collaboreranno con lei li riterrò ugualmente colpevoli e non me ne frega un ca**o! Non mi interessa se è ignorante e se non conosce la situazione in Palestina, ha 30 anni non è giustificabile https://t.co/hGvXoBX3QE — AMBRA (@_ambrix_) July 27, 2023

“Ora su Giulia De Lellis devo anche leggere “ma poverina non lo fa apposta magari non sa cosa succede in quelle zone” be posso dire che se a 27 anni non sai quello che succede nel mondo è grave? Ed è anche più grave quando trasmetti la tua ignoranza ad altre 5 milioni di persone?” scrive un’utente sul social network di Elon Musk. Solo una delle tante che in queste ore chiedono a gran voce che l’influencer di Ostia non venga più seguita e stanno invitando a togliere proprio il segui dai suoi canali social.

E ancora: “Io parlerei anche del fatto che Giulia De Lellis e Coso Beretta siano riusciti a far passare come “experience” un addestramento con le IDF, ma pure taggando il loro profilo come si fa coi resort e le spa di lusso, cioè per me materiale da sceneggiatura di Black Mirror” sottolinea un altro utente, riferendosi alle Storie apparse sui profili di entrambi e in particolare quello di lui, in cui si vedono momenti dell’esercitazione.

Per ora, salvo una breve risposta a una follower che le chiedeva conto di quanto apparso sul suo profilo (e in cui le chiede di “informarsi meglio”), da parte di De Lellis tutto tace, risponderà mai a queste critiche, o farà “orecchie da mercante”?