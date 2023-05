Giro d’Italia 2023, quanto guadagnano i ciclisti tra tappe e classifica finale

Il montepremi del Giro d’Italia 2023, uguale alle ultime tre edizioni. Premi previsti per i primi 20 della classifica generale: quanto fa guadagnare vincere una tappa.

Un ricco montepremi quello messo in palio per il Giro d’Italia 2023, iniziato lo scorso 5 maggio, che andrà avanti fino al 28 maggio in 21 tappe. Ecco i premi tra le classifiche finali, le tappe e i giri veloci; quanto vale la maglia rosa, la ciclamino, l’azzurra e la bianca.

Giro d’Italia 2023: il montepremi

Quest’anno, come per l’edizione 2020, 2021 e 2022, il montepremi sarà di 1,5 milioni di euro. Una cifra che vedrà una grande parte andare al vincitore che si metterà in tasca ben 265mila euro. Ma i premi sono previsti anche per i primi 20 della classifica finale, e per le single tappe.

Una singola frazione della 106esima edizione vinta – partita da Pescara con arrivo a Roma il 28 maggio – assicura 11.010 euro, ma anche le maglie ciclamino, azzurra e bianca garantiscono un montepremi.

Iniziamo dalla vittoria del Giro d’Italia, il premio più prestigioso che vale 265.668mila euro, da dividersi in 115.668mila euro + 150mila di premio speciale. Importante anche la cifra per il secondo classificato, al quale andranno 58.412mila euro + 75mila euro di premio speciale. Differenza netta tra il terzo e il quarto posto, con la medaglia di bronzo che si aggiudicherà 68.801mila euro, mentre al quarto andranno 21.516mila euro. Il quinto il sesto e il settimo guadagneranno – sempre compreso di premio speciale – 18.154 euro e 13.588 euro.